Doriane Pin y su gran reto: Regresar a las mujeres a la Fórmula 1

La piloto francesa Doriane Pin ha definido con claridad su hoja de ruta dentro del automovilismo profesional tras consolidarse como una de las figuras emergentes más destacadas. Como parte del programa de jóvenes pilotos de Mercedes, Pin ha centrado sus esfuerzos en la preparación técnica y física necesaria para aspirar a la Fórmula 1.

En sus declaraciones más recientes, la actual campeona de la F1 Academy, máxima categoría del automovilismo femenil, subrayó que su prioridad absoluta es el "Gran Circo". Sobre su meta final, Pin fue tajante.

Doriane Pin celebra su campeonato de la F1 Academy | IG @dorianepin

"Para mí, es la Fórmula 1. Ese es el objetivo. Después de eso, el camino que tome, no me importa. Da igual adónde vaya en el futuro, el último destino es la Fórmula 1 y es lo que tengo en la cabeza".

Actualmente, su trabajo se ha intensificado en la sede de Brackley, donde ha tenido acceso a herramientas tecnológicas de vanguardia. La piloto elogió las capacidades del simulador de la escudería alemana, destacando la precisión del equipo.

Este proceso de aprendizaje en el entorno virtual es el paso previo a su posible debut en pista con un monoplaza de especificaciones reales. Al respecto de sus futuras actividades con el equipo dirigido por Toto Wolff, Pin confirmó los planes a corto plazo.

Pin con Toto Wolff | @dorianepin

"Tendré otras oportunidades en los próximos meses para continuar este trabajo. Y, si todo va bien, habrá potencialmente una oportunidad de rodar en un circuito real. Es extremadamente realista, es uno de los mejores simuladores del mundo en Fórmula 1. El retorno de fuerza, el pedal de freno... da realmente la sensación de conducir un F1".

Antecedentes y el panorama de las mujeres en la Fórmula 1

La búsqueda de un asiento en la parrilla por parte de una mujer es un reto que ha enfrentado obstáculos estadísticos durante décadas.

En los 75 años de historia de la Fórmula 1, de los 781 pilotos que han participado en al menos un Gran Premio, solo dos han sido mujeres: Maria Teresa De Filippis, quien compitió en tres carreras en 1958, y Lella Lombardi, la única mujer en sumar puntos en el Mundial tras su actuación en el GP de España de 1975.

Desde que Lombardi dejara la categoría en 1976, ninguna otra mujer ha logrado largar en una carrera oficial. Intentos posteriores, como el de Giovanna Amati en 1992, no superaron la fase de clasificación.

En años recientes, figuras como Susie Wolff, Tatiana Calderón y Jessica Hawkins han participado en sesiones de entrenamientos libres o test privados, pero sin asegurar un puesto permanente.

Doriane Pin, con el respaldo de Mercedes y tras dominar la F1 Academy en 2025 (donde acumuló 172 puntos y superó a rivales como Maya Weug), se presenta como la candidata con mayores posibilidades de romper esta sequía de casi cinco décadas.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.