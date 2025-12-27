¿Quiere a Checo Pérez de regreso? Max Verstappen sorprende con 'deseo navideño'

En el mundo de la Fórmula 1 la evolución no se detiene y Red Bull Racing no es la excepción. Mientras Sergio 'Checo' Pérez ya forma parte del proyecto de Cadillac y los recientes intentos de Liam Lawson y Yuki Tsunoda no lograron consolidarse en la escudería austriaca, Max Verstappen ha dejado claro, como un deseo navideño, qué espera de su próximo compañero de equipo rumbo a la temporada 2026.

Checo, Verstappen y Hadjar | RBR

¿Qué dijo Max Verstappen sobre su nuevo compañero?

Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, ha sido testigo de cómo distintos coequiperos han sucumbido ante la presión de compartir garaje con él. Desde Pierre Gasly, quien duró apenas media temporada, pasando por Alexander Albon en 2020, hasta Checo Pérez, quien se convirtió en el más exitoso a su lado y pieza clave en la obtención de dos campeonatos de constructores. En 2025, Lawson y Tsunoda tampoco lograron cumplir con las expectativas.

Ahora, Red Bull apuesta por Isack Hadjar para acompañar a Verstappen en 2026, y el neerlandés no dudó en expresar públicamente cuáles son las cualidades que considera fundamentales en un compañero.

Red Bull, en 2024 | RBR

"Lo más importante es que sea bueno desarrollando el coche con el equipo. Que los pilotos se entiendan bien, sean abiertos, honestos y no oculten nada durante todo el fin de semana", señaló Verstappen en declaraciones recogidas por PlanetF1 y en obvia referencia a Pérez Mendoza.

Además, el ahora Subcampeón del Mundo enfatizó que su principal deseo es que su coequipero "simplemente intente impulsar al equipo".

Max y Checo | RBR

¿Qué dijo Verstappen de Checo Pérez?

Mad Max también recordó que muchas de estas características las encontró en Sergio Pérez, con quien mantuvo una relación profesional sólida dentro y fuera de la pista.

"Si son buenos amigos fuera del circuito, es una ventaja, pero no es obligatorio. Lo esencial es ser profesional en la pista y beneficiar al equipo", recalcó.