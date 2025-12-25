Checo Pérez manda conmovedor mensaje de Navidad a sus seguidores

En plena celebración de la Navidad, el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez compartió un mensaje cargado de empatía y reflexión, recordando que no todas las personas viven estas fechas con alegría.

A través de su cuenta de X, el ahora volante de Cadillac en la máxima categoría dedicó palabras de aliento a quienes atraviesan momentos difíciles, gesto que fue ampliamente reconocido por sus seguidores.

Checo, en X

¿Qué dijo Checo Pérez sobre la Navidad?

"Les deseo una muy feliz Navidad a todos. Y quiero pedir en especial por todos aquellos que van a pasar una Navidad difícil, que Dios les traiga mucha paz", escribió el tapatío.

Posteriormente, complementó su mensaje deseando bendiciones y buenos pensamientos para todos, lo que generó una oleada de respuestas emotivas por parte de aficionados que encontraron consuelo en sus palabras.

Bottas y Checo Pérez | @Cadillac_F1

El 2026 será el año de su regreso

Más allá del mensaje navideño, Pérez Mendoza vive una etapa de transición en su carrera deportiva. Tras quedarse sin asiento al finalizar la temporada 2024, luego de su salida de Red Bull en el Gran Premio de Abu Dhabi, el piloto se vio obligado a tomar un año sabático durante 2025. Este periodo le permitió pasar más tiempo con su familia y recargar energías.

De cara al futuro, Checo Pérez ya tiene confirmado su regreso a la Fórmula 1 para la temporada 2026, cuando se integrará al proyecto de Cadillac, escudería que debutará en la máxima categoría. En las próximas semanas se espera que el mexicano se incorpore a la estructura del equipo estadounidense para continuar con su preparación rumbo a un nuevo desafío.

Checo, en el AHR | IMAGO7

Recarga energía con su familia