Los mejores momentos de la Fórmula 1 en 2025

Otro año que queda atrás y llega el momento de mirar hacia atrás para revisar lo bueno, lo malo y lo extraordinario. En la Fórmula 1, la Temporada 2025 -aunque monótona por momentos debido al superlativo dominio de McLaren- dejó episodios dignos de recordar, por su impacto en el campeonato como por lo que representaron para la afición.

Las batallas entre compañeros de Óscar Piastri y Lando Norris; los podios de Carlos Sainz con un Williams que prometía poco, y -en contraste- el mal año de Lewis Hamilton con Ferrari, entre otros, fueron momentos a lo largo de la campaña que se llevaron los reflectores. Y con ello, dejaron un precendete de cara a 2026, que traerá un nuevo equipo, cambios en el reglamento y altas expectativas.

La Temporada 2025 de Fórmula 1 tuvo grandes momentos | RED BULL

Un merecido primer podio para Nico

El Gran Premio de Gran Bretaña se lleva uno de los premios como momentos a recordar del 2025 en la F1, pues fue el día en que Nico Hülkenberg subió por primera vez en su carrera al podio. El alemán finalizó tercero en Silverstone, por detrás de los dos McLaren, y celebró con champaña después de 239 Grandes Premios sin lograrlo. Incluso Mercedes tuvo que regalar más botellas a Sauber, que no estaba preparada para el logro del alemán.

Lo único negativo que tuvo este gran resultado para Hülkenberg fue que ni Piastri ni Norris le ayudaron a vivirlo como se lo merecía. En los videos de las celebraciones se observó que los pilotos de McLaren se enfocaron más en festejar entre sí y ninguno de los dos se acercó para rociar con champaña a Nico, quien tuvo que conformarse con celebrar con su equipo, que lo esperó debajo del podio.

Nico subió por primera vez al podio en Silverstone | AP

Los novatos robaron reflectores

Si algo caracterizó la campaña 2025 de la Fórmula 1 fue la presencia de cinco novatos en el inicio de la temporada. Sin embargo, de todos, tres en específico demostraron que tienen lo necesario para competir a altos niveles de exigencia: Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar y Oliver Bearman; los tres protagonistas de los mejores momentos del año.

LOS RÉCORDS DE KIMI ANTONELLI

En el caso del piloto de Mercedes, logró tres podios, dos de tercer lugar (Canadá y Las Vegas) y uno de segundo lugar (Brasil). Aunque tuvo momentos complicados, como su choque con Max Verstappen en Austria, también mostró madurez en otras carreras como en Sao Paulo, donde se defendió del neerlandés para quedar segundo, o en Las Vegas, donde dejó fuera del podio a Charles Leclerc.

Kimi tuvo un histórico año en la Fórmula 1 | AP

Pero el primer momento que marcó el 2025 de Antonelli fue en las primeras carreras de la temporada, en específico el Gran Premio de Japón, cuando quedó líder con la entrada a boxes de los demás pilotos. Con ello, se convirtió en el piloto más joven en la historia en liderar una carrera con 18 años y siete meses. Mientras que en Miami, al quedar P1 en la sprint shootout, impuso récord como el piloto de menor edad (18 años y ocho meses) en lograr una pole position en cualquier formato.

HADJAR Y BEARMAN APUNTAN A RED BULL Y FERRARI

Para el franco-argelino, la Temporada 2025 tuvo un inicio complicado ya que chocó en la vuelta de formación del Gran Premio de Australia y ni siquiera pudo disputar la carrera. No obstante, mejoró a lo largo del año y fue superior a Liam Lawson y Yuki Tsunoda; de hecho, después de Verstappen, fue el único de la familia Red Bull que subió al podio: en el tercer lugar en el Gran Premio de Países Bajos. Por ello, para 2026 será compañero de Max en el equipo de Milton Keynes.

Hadjar logró su primer podio en Países Bajos | RED BULL

En cuanto al británico, tuvo resultados muy decentes a bordo de un Haas, sobre todo en el cierre del año, en el cual sumó en seis de diez carreras. Una de ellas fue el Gran Premio de México, donde defendió muy bien contra Piastri y finalizó cuarto, lo que igualó el mejor resultado en la historia de la escudería estadounidense (Roman Grosjean P4 en Austria 2018). Ahora se habla de que para 2027 podría volver a Ferrari en lugar de Hamilton.

Las papaya rules, la recuperación de Verstappen

En cuanto a la pelea por el Campeonato de Pilotos, aunque Lando Norris terminó por coronarse, fue un título que perdió brilló por el resurgir de Max Verstappen. El neerlandés no salió del Top 3 tras las vacaciones de verano y ganó seis de las últimas diez carreras de la temporada, con lo que se recuperó de una desventaja de más cien puntos y terminó a dos unidades de Norris, quien pese a la presión pudo quedarse con el título.

Bearman fue otro de los novatos que destacaron | AP

En ese sentido, el Gran Premio de Las Vegas fue un parteaguas, ya que la descalificación de los dos autos de Woking mantuvieron la pelea "viva" para Qatar y Abu Dabi. Norris había finalizado segundo en la Ciudad del Pecado, resultado que complicaba más a Verstappen, pero con la descalificación la distancia entre ambos se redujo lo suficiente para que el neerlandés llegara a Yas Marina con oportunidad de ganar su quinto campeonato, y aunque no lo concretó, su recuperación fue memorable.

En cuanto a McLaren, aunque al final no perdieron el título con Norris, sus 'Papaya Rules' causaron polémica en distintos momentos de la temporada y provocaron incidentes que pudieron costarles el Campeonato de Pilotos. La petición a Piastri de cambiar autos luego de una mala parada en boxes de Norris en el Gran Premio de Italia y el choque de los dos autos en la sprint de Austin quedan como los dos momentos emblemáticos de la "batalla" interna en el equipo naranja en 2025.

Verstappen estuvo a punto de coronarse tras un déficit de cien puntos | AP

La salida de Christian Horner y la confirmación del regreso de Checo Pérez

Mientras que fuera de la pista, vale recordar otros dos momentos que marcaron a la categoría: tras el Gran Premio de Gran Bretaña, Red Bull confirmó la salida de Christian Horner después de 20 años. Su lugar lo tomó Laurent Mekies, con quien comenzó el resurgir de Verstappen, ya sea por coincidencia o porque su gestión sí fue mejor que la del británico.

Además, Cadillac, que se unirá a la parrilla en 2026, confirmó a Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos en agosto de este año, poco antes de la reanudación de la categoría tras las vacaciones. Ambos volverán a correr después de un año ausentes, mientras que en el caso del mexicano, su retorno, la salida de Horner y la eventual despedida de Helmut Marko respaldaron su postura de que en 2024 los malos resultados no fueron culpa suya solamente.