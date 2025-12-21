Checo Pérez se reencontrará en Cadillac con el ingeniero que catapultó su carrera en F1

Con la llegada en el primer año de la nueva reglamentación, y como equipo debutante, Cadillac ha apostado por la experiencia para la Temporada 2026. Lo hizo tanto en la elección de sus dos pilotos, Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas, como en los ingenieros de carrera de ambos.

De acuerdo con Planet F1, la escudería estadounidense ya tiene elegidos a los encargados de darle indicaciones a los pilotos en cada Gran Premio de Fórmula 1 el próximo año. En el caso de Checo, el elegido fue Carlo Pasetti, ex de Aston Martin, mientras que con Bottas estará John Howard, ex de Alpine.

Checo Pérez y Bottas serán los pilotos de Cadillac en 2026 | X: @Cadillac_F1

¿Quién es Carlo Pasetti, ingeniero de Checo Pérez?

El ingeniero italiano tiene un largo recorrido en la máxima categoría del automovilismo y de hecho coincidió con Checo Pérez cuando el mexicano comenzó su carrera. En el paso del tapatío por Racing Point, Pasetti fue el ingeniero de carrera de Checo e incluso lo acompañó en su victoria en el Gran Premio de Sakhir 2020, primer triunfo de Checo.

Luego de la adquisición de Lawrence Stroll y el cambio a Aston Martin, Pasetti se mantuvo en el equipo y fue el ingeniero de Sebastian Vettel hasta el retiro del alemán. Tras dejar a los de Silverstone se unió a Cadillac, que confía en la vieja relación que tuvo el italiano con el tapatío para que su adaptación sea más sencilla.

Checo Pérez se reencontrará con un viejo conocido | CAPTURA

En cuanto a Howard, quien será el ingeniero de Bottas, estuvo por varias temporadas con Pierre Gasly en Alpine. Si bien el último año fue el peor para el piloto francés, en TWG Motorsport confían en la experiencia de su ingeniero sumada a la del piloto finlandés.

¿Cuándo y dónde empieza la Temporada 2026 de Fórmula 1?

Nuevamente será el Gran Premio de Australia el que dé el banderazo de salida en la campaña y que precederá la visita a Asia Oriental, para evitar que las carreras se empalmen con el Ramadán. La actividad en Melbourne está programada para celebrarse del viernes 6 al domingo 8 de marzo, todavía con horarios por confirmar.