¡Olvidan al campeón! Pilotos de Fórmula 1 no eligieron a Lando Norris como el mejor de 2025

Ganó el título, pero no el reconocimiento. A Lando Norris, al igual que a McLaren, no le bastó coronarse en la Temporada 2025 de la Fórmula 1 para ser reconocido como el mejor de la parrilla. Ni los directores de equipo, ni los propios pilotos, consideraron al británico, que por segundo año consecutivo quedó segundo en el Top 10 en la votación.

Por octava ocasión, la F1 realizó esta dinámica en la cual cada piloto que participó elige a los diez mejores desde su perspectiva. A partir de ello, se suma el puntaje -mismo que se reparte igual que en las carreras, con 25 unidades para el primer lugar- y se define el Top 10 con la puntuación total.

Pese a su título, Norris no fue elegido como el mejor | MEXSPORT

Con ello en mente, Max Verstappen fue el elegido por seis de sus compañeros como el mejor y con la votación general tuvo la mejor puntuación, lo que reconoce su recuperación en 2025. En las últimas diez carreras de la temporada, el neerlandés no salió del podio para nada, con seis victorias que le permitieron recuperarse de una desventaja de más de cien puntos en la lucha por el Campeonato de Pilotos y finalizó a solo dos puntos de Norris.

¿Quiénes completaron el Top 10?

Detrás de Verstappen, curiosamente, el elegido fue George Russell y no Óscar Piastri, que finalizó tercero en el Campeonato. El australiano comenzó el 2025 con ilusión de coronarse, pero tras la pausa de verano no encontró ritmo con el MCL39 y perdió el título ante su compañero de equipo.

Verstappen se llevó el reconocimiento de sus compañeros por su gran remontada | RED BULL

En el quinto puesto quedó Charles Leclerc, que perdió dos lugares en comparación con 2024 y que finalizó delante de su excompañero Carlos Sainz, quien en su primer año con Williams repitió su sexto lugar lograro con Ferrari el año pasado. Detrás quedó su compatriota, Fernando Alonso, quien dio paso a tres 'debuts' en la lista.

Alex Albon y los dos novatos Oliver Bearman e Isack Hadjar completaron el Top 10. Mientras que Pierre Gasly se quedó fuera por muy poco y Lewis Hamilton, que tuvo un decepcionante primer año con Ferrari, quedó fuera de los diez mejores desde que comenzó esta iniciativa.

¿Cuándo y dónde empieza la Temporada 2026 de Fórmula 1?

Nuevamente será el Gran Premio de Australia el que dé el banderazo de salida en la campaña y que precederá la visita a Asia Oriental, para evitar que las carreras se empalmen con el Ramadán. La actividad en Melbourne está programada para celebrarse del viernes 6 al domingo 8 de marzo, todavía con horarios por confirmar.