Max Verstappen pronostica "una Fórmula 1" diferente para 2026

El piloto neerlandés habló sobre las nuevas regulaciones en la máxima categoría del automovilismo deportivo

Max Verstappen, en la temporada 2025
Max Verstappen, en la temporada 2025 | RED BULL
Axel Fernández
26 de Diciembre de 2025

La Fórmula 1 se encamina hacia una nueva era a partir de la temporada 2026, marcada por un profundo cambio en el reglamento técnico que busca mejorar los duelos en pista

Sin embargo, desde el anuncio de las nuevas normas han surgido numerosas incógnitas, especialmente en torno al rendimiento de las futuras unidades de potencia.

Max celebra tras su victoria en Abu Dhabi | RBR
¿Qué dijo Max Verstappen sobre las reglas de la F1?

Uno de los temas que más debate ha generado es la velocidad máxima de los monoplazas. El jefe de Mercedes, Toto Wolff, ha señalado que, en teoría, los coches podrían alcanzar los 400 kilómetros por hora. No obstante, considera poco probable que esto se materialice, ya que la potencia del motor eléctrico tendrá límites claros dentro del nuevo reglamento.

En este contexto, Max Verstappen ha adoptado una postura prudente. En una extensa entrevista con Viaplay, el Tetracampeón del Mundo aseguró mantenerse "un poco en el medio" del debate, aunque pronóstico un cambio radical en el serial. 

"Puede estar bien, o no. Pero creo que va a ser muy complicado, con todas las regulaciones que se le han añadido", afirmó el piloto neerlandés, quien ya ha probado los coches de 2026 en el simulador y debutará en pista durante los test de invierno en Barcelona a finales de enero.

Verstappen, en Yas Marina | RBR
Una F1 muy diferente, según Verstappen

"Va a ser muy diferente", explicó Verstappen sobre sus sensaciones. Según el piloto de Red Bull, en ciertos tramos se perderá velocidad y la gestión de la entrega de energía será clave. "No sabes exactamente cuánto; pueden ajustar cómo quieren que se desarrolle la energía a lo largo de la recta. Pero en realidad es un reglamento muy complicado", añadió.

El neerlandés también destacó que en 2026 entrarán en juego muchos más factores para marcar tiempos rápidos por vuelta, como la forma de acelerar y reducir marchas. "Habría preferido ver menos de esas tonterías. Simplemente pisar a fondo y pilotar lo mejor posible. Ahora tienes que pensar mucho más en todo", señaló.

Max Verstappen | RBR
Confía en la adaptación de los pilotos

Pese a sus reservas de cara a la temporada 2026 de la máxima categoría del automovilismo deportivo, Verstappen confía en que la F1 y los pilotos se adapten con el tiempo. 

"Ojalá que todo se vuelva habitual y salga bien. Creo que para todos será un período de adaptación", concluyó, reflejando el sentir general del paddock ante uno de los cambios más profundos en la historia reciente de la Fórmula 1.

Checo Pérez manda conmovedor mensaje de Navidad a sus seguidores
Fórmula 1

