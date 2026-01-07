Checo Pérez y Bottas protagonizan "primer choque" como compañeros en Cadillac

Dos meses faltan para el inicio de la Temporada 2026 de Fórmula 1 y la alineación titular de Cadillac, equipo que debutará en la parrilla, ya tuvo su primer encuentro en pista. Como parte de la dinámica 'Hot Ones' del canal de YouTube First We Feast, Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas tuvieron una carrera con autos de juguete, con el resultado a favor del tapatío.

La carrera fue el último desafío de la dinámica, en la cual el piloto perdedor debía comer una alita picante. La carrera tuvo un inicio complicado, ya que tanto Checo como Bottas requirieron un poco de tiempo para acoplarse a la conducción del auto de juguete e incluso el finlandés en un momento se salió de la pista.

Checo y Bottas son los nuevos pilotos de Cadillac | X: @Cadillac_F1

El primer choque de Checo Pérez y Bottas

Sin embargo, previo a que el coche de Bottas saliera de la pista de juguete, lo que eventualmente le dio la victoria a Checo, ambos pilotos chocaron entre sí. En la primera vuelta, los dos pilotos llegaron a una curva y se estrellaron, lo que provocó que ambos salieran de la pista.

Tanto Checo como su nuevo compañero de equipo reaccionaron al 'accidente' con risas e incluso el finlandés bromeó sobre lo ocurrido. "Nuestro primero choque juntos", señaló antes de colocar nuevamente los autos en la pista de plástico para continuar con la competencia.

Poco después, Bottas volvió a salirse en la misma curva y perdió un poco de tiempo en reacomodar el coche. A pesar de ello, acortó la diferencia con Checo, cruzó antes la meta por muy poco y se salvó de comer una última alita tan picante que hizo llorar un poco a Valtteri. "Le gusta sufrir", señaló el tapatío, sorprendido por la resilencia de Bottas.

Checo venció a Bottas en la carrera | CAPTURA DE PANTALLA

¿Cómo fue el reto entre Checo y Bottas?

La carrera con autos de juguete fue la última prueba de la dinámica 'Hot Ones', en la cual Checo perdió los dos primeros retos. El tapatío falló en la lectura de labios y no adivinó algunos datos curiosos sobre su nuevo compañero, por lo que tuvo que dar dos bocados a las alitas. Posteriormente fue el turno de Bottas, que aceptó el reto en lugar de decir la verdad.

Al finlandés se le preguntó realizar un ranking de los pilotos con los que ha compartido garaje en su carrera: Lewis Hamilton, Zhou Guanyu y Felipe Massa, además del propio Checo. Para no meterse en conflictos, eligió comer la alita que puso el marcador 1-2; ya con el triunfo de Pérez en la carrera, ambos empataron con dos pruebas perdidas.