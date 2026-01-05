Checo Pérez expone que Christian Horner sabía que Red Bull tendría problemas tras su salida

Sergio 'Checo' Pérez volvió a lanzarse contra Red Bull, especialmente contra sus directivos Christian Horner y Helmut Marko, personalidades que hoy han sido destituidos de la escudería de Milton Keynes. El piloto mexicano recordó su paso por la escudería austriaca señalando que en diversas ocasiones sintió que nunca logró cumplir completamente con las expectativas del equipo, además de su polémica salida.

Durante una entrevista en el podcast de Oso Trava, Pérez habló sobre la presión constante que enfrentó como segundo piloto de Red Bull y sobre la dificultad de adaptarse a un entorno en el que, según su experiencia, cualquier escenario parecía generar cuestionamientos. El tapatío explicó que, aun cuando los resultados eran competitivos, la percepción interna no siempre reflejaba su desempeño en pista, lo que generaba un ambiente de exigencia permanente.

Recibió múltiples críticas | MEXSPORT

La conversación con Horner y el segundo asiento del equipo

Además, el piloto mexicano habló sobre lo complicado que ha sido para el equipo encontrar un buen compañero para Max Verstappen. A su salida, Checo le advirtió a Christian Horner, entonces jefe del equipo Red Bull que tendrían problemas para sustituirlo, una situación que el propio directivo reconocía como complicada de manejar.

Pérez explicó que, durante su última charla, con Horner planteó distintos escenarios sobre el futuro del equipo en caso de que los pilotos jóvenes no lograran consolidarse. En su relato, mencionó que Horner asumía que el equipo contaba con una amplia base de pilotos para intentar resolver la situación, aun sabiendo que el problema podía persistir.

“En ese momento le dije ‘Oye Christian y ¿qué harás cuando no funcione con Liam? ‘no pues está Yuki’. ‘¿Y qué harás cuando no funcione con Yuki?’ ‘Tenemos muchos pilotos’. Le dije ‘los vas a usar a todo” y él me dijo ‘Sí, ya sé’”.

Tras la salida de Sergio Pérez al finalizar 2024, a pesar de contar con una renovación vigente por dos años, la escudería austriaca ha seguido modificando su alineación, sumando ya a un tercer piloto en el segundo asiento desde la salida del mexicano, lo que refuerza la advertencia del mexicano previo a su salida.

Le advirtió a Horner | MEXSPORT

La presión constante y las críticas al piloto número dos

Pérez también recordó las críticas que recibía durante su paso por Red Bull, las cuales, se dirigían de manera constante al segundo piloto del equipo. El mexicano recordó que, en determinadas ocasiones, los señalamientos surgían independientemente del resultado, incluso cuando su rendimiento era competitivo frente a Max Verstappen.

“El equipo me reclamaba todo. En Red Bull todo era un problema”, expresó el competidor quien finalizó su contrato con el equipo austriaco a finales del 2024 a pesar de tener una renovación por dos años. Si yo era más rápido era un problema, se creaba un ambiente muy tenso; si yo era más lento que Max era un problema. Aprendí a que esas eran las circunstancias en las que estaba, en vez de quejarme, sacar el mejor provecho que fuera”, añadió.

El piloto mexicano cerró su etapa con Red Bull a finales de 2024 tras varios años en la escudería, en los que contribuyó a campeonatos de constructores y a resultados clave para el equipo. Ahora, Checo continúa con su proceso de preparación para regresar a la Fórmula 1 con Cadillac, sus declaraciones ofrecen una visión interna sobre la dinámica de uno de los equipos más dominantes de la categoría y sobre las exigencias particulares que implica ocupar el segundo asiento dentro de Red Bull.