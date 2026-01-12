Sevilla vs Celta EN VIVO LaLiga Jornada 19

Sevilla vs Celta EN VIVO
Axel Fernández
12 de Enero de 2026

 

Sevilla FC y RC Celta de Vigo se enfrentan en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en el duelo que cierra la Jornada 19 de LaLiga, un partido cargado de tensión y necesidad para ambos conjuntos, que buscan arrancar la segunda vuelta con un impulso anímico y deportivo.

Los andaluces llegan al compromiso con la obligación de hacerse fuertes en casa. Tras una primera mitad de temporada irregular, el equipo rojiblanco necesita sumar de a tres para acercarse a la zona media de la tabla y dejar atrás la presión del descenso. 

Del otro lado, el Celta quiere asaltar los puestos de Europa, que precisamente están disputando con el otro equipo de Sevilla, el Betis. De momento, los celestes marchan en la séptima posición de LaLiga, con 26 unidades, mientras que su rival de hoy es décimo cuarto, con 20 puntos.

 

