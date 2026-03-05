Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Claudia Sheinbaum anuncia bases del concurso en el que regalará su boleto para el Mundial 2026

Claudia Sheinbaum, presidenta de México | AP
Emiliano Arias Pacheco 09:48 - 05 marzo 2026
La presidenta de México anunció en su mañanera a las tres juezas que juzgarán a las participantes

La Copa del Mundo 2026 está más cerca que nunca, razón por la que México se prepara día a día para el evento veraniego. En su última mañanera, Claudia Sheinbaum, presidenta de nuestro país, anunció las bases del concurso "Representa a México en la inauguración del Mundial", en el que regalará su boleto a una niña o joven mexicana.

La presidenta comentó las bases del concurso, las cuales son muy claras y sencillas. Mujeres de 16 a 25 años de edad, quienes deben mandar un video, con duración de un minuto y dominando el balón, a la dirección mundialsocial.gob.mx, por medio de un enlace de YouTube.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en el sorteo del Mundial 2026 | MEXSPORT

¿Quiénes serán las juezas y hasta cuándo se puede participar?

Las tres juezas que fueron elegidas para juzgar la magia de las participantes son: Katia Itzel García, árbitra mexicana; Charlyn Corral, futbolista de Pachuca; y Gabriela Fernández, periodista y comentarista deportiva.

La recepción de videos comenzará el próximo lunes 9 de marzo, y se podrá mandar videos hasta el viernes 10 de abril. Además, para participar deberán seguir las redes de Mundial Social y en X comentar un hashtag con el mismo nombre.

Katia Itzel en el Tigres vs Santos | IMAGO7

¿Dónde verá Claudia Sheinbaum el partido inaugural?

Claudia Sheinbaum anunció que ella presenciará el debut de la Selección Mexicana contra su similar de Sudáfrica el próximo 11 de junio en la plancha del Zócalo. La mandataria aseguró que una joven es una gran representante para estar en un evento único.

"Yo voy a estar en el Zócalo con la gente, viendo la inauguración, mientras una joven me va a representar. ¿Por qué? Pues porque pienso que una joven que juega futbol, es una gran representante de nuestro país. Muy poca gente va a poder ir a la inauguración y yo lo voy a ver aquí con el pueblo", agregó.
Charlyn Corral, futbolista de Pachuca | IMAGO7
