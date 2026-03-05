Verificación de edad requerida
Bale se sincera sobre su etapa en el Real Madrid: "Zidane no hacía demasiado"
Gareth Bale ha ofrecido una reveladora entrevista en el podcast Stick to Football, donde ha desgranado su trayectoria en el Real Madrid.
El exfutbolista galés habló sin tapujos sobre los métodos de entrenamiento de Zinedine Zidane y su convivencia con estrellas como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.
Contrario a los rumores que hubo en ese entonces, Bale aseguró que la relación en el vestuario era excelente. Además, sorprendió al confesar que el trabajo táctico que hacía Zidane era mínimo, solo contra rivales importantes.
"Nos llevamos muy bien. Nunca tuvimos un problema. Karim era muy tranquilo y me llevé genial con él. No hacíamos mucho (trabajo táctico). Miras la plantilla y eran los mejores en su posición. El entrenador te daba algunas indicaciones, pero no es una ciencia exacta. Sabías que Cristiano, por ejemplo, no iba a bajar mucho a defender, así que quizás yo tenía que sacrificarme un poco".
El técnico francés reservaba el trabajo táctico para los grandes enfrentamientos y los entrenamientos habituales se centraban en la técnica y la finalización.
"Sabías que si jugabas contra el Barça o el Bayern harías un poco de táctica, con el resto sería mínimo. Los entrenamientos solo eran un entrenamiento normal, juego de posesión, porterías pequeñas, acabar con tiros y listo".
Incluso en las citas importantes, el enfoque era conciso. "En los partidos grandes haces 15 minutos de táctica en forma defensiva en lugar de atacar y eso es todo".