Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Arbeloa: "Mientras haya opciones matemáticas, el Real Madrid luchará"

Arbeloa se prepara para enfrentar el duelo de LaLiga | AP
Esteban Gutiérrez 07:43 - 05 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha dejado claro que su equipo no se rendirá en la carrera por el título de LaLiga, a pesar de encontrarse a cuatro puntos del líder, el Barcelona, y de acumular dos derrotas consecutivas.

"Esto es el Real Madrid. Mientras matemáticamente podamos luchar, lo haremos", afirmó con contundencia el entrenador en la rueda de prensa previa al enfrentamiento contra el Celta de Vigo, de este viernes.

Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid, en duelo ante Getafe | AP

Arbeloa, quien asumió el cargo en enero en sustitución de Xabi Alonso, reconoció la dificultad de gestionar los malos resultados en un club con la máxima exigencia.

"En un equipo como el Real Madrid, la derrota siempre es difícil de gestionar por las expectativas", admitió. Sin embargo, insistió en que la plantilla está enfocada únicamente en el próximo partido.

"Quedan 36 puntos en juego, no estamos a 18. En el vestuario somos conscientes de que queda muchísima Liga", añadió, subrayando que no concibe otra forma de afrontar la situación que no sea "seguir luchando".

Álvaro Arbeloa en partido del Real Madrid l AP

El equipo blanco viajará a Vigo con una lista considerable de bajas, que incluye a lesionados de peso como Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Rodrygo, además de varios jugadores sancionados. A pesar de ello, Arbeloa se negó a buscar pretextos tras los tropiezos ante Osasuna (2-1) y Getafe (1-0).

"No puedo poner excusas. Es en estos momentos cuando se ve si valemos para llevar esta camiseta y este escudo. Cuando se gana y todo el mundo juega bien es muy fácil ponerse esta camiseta. Se nos tiene que ver ahora".

Últimos videos
Lo Último
11:14 ¿Sacando el paraguas? Diego Cocca se siente 'afectado' previo al Clásico Tapatío
11:11 ¡Paternidad Felina! Solo cuatro victorias de Rayados de Monterrey en el Volcán vs. Tigres en los últimos 10 años
11:05 Miembros de Arcángeles de Puebla denuncian adeudos por parte de directivos
10:52 Bale se sincera sobre su etapa en el Real Madrid: "Zidane no hacía demasiado"
10:41 ¿Quién es Bobby Pulido, el cantante tejano que ahora quiere ir al Congreso de EE.UU.?
10:29 Bruno Mars regresa a México: así puedes entrar a la Preventa Fans para sus conciertos en el Estadio GNP
10:26 Gran Bretaña quiere dar el batazo: estos son los jugadores más destacados de su roster en el Clásico Mundial de Béisbol
10:21 La constante del futbol mexicano: América vs Juárez termina en conato de bronca en las gradas
09:51 ¿Por qué arrestaron a Britney Spears? Esto se sabe del incidente en California
09:49 ¿Se viene un nuevo prospecto mexicano? Agustín Palavecino anuncia que será papá por segunda vez
Tendencia
1
Contra SEP confirma mega puente: estudiantes no tendrán clases durante 5 días en marzo
2
Futbol ¿Pedrada a sus detractores? Katia Itzel lanza mensaje contra el machismo en conferencia con la Presidenta Sheinbaum
3
Contra VIDEO: Submarino de EE.UU. destruye buque de guerra iraní con torpedo
4
Fórmula 1 Checo Pérez se mentaliza para un posible caos en el Gran Premio de Australia: "Cualquier cosa puede suceder"
5
Contra Revelan identidad del sujeto que disparó contra un auto en Santa Fe
6
Futbol Vitinha cierra la puerta al Real Madrid: "Sería una tontería"
Te recomendamos
¿Sacando el paraguas? Diego Cocca se siente 'afectado' previo al Clásico Tapatío
Futbol
05/03/2026
¿Sacando el paraguas? Diego Cocca se siente 'afectado' previo al Clásico Tapatío
¡Paternidad Felina! Solo cuatro victorias de Rayados de Monterrey en el Volcán vs. Tigres en los últimos 10 años
Futbol
05/03/2026
¡Paternidad Felina! Solo cuatro victorias de Rayados de Monterrey en el Volcán vs. Tigres en los últimos 10 años
Miembros de Arcángeles de Puebla denuncian adeudos por parte de directivos
Otros Deportes
05/03/2026
Miembros de Arcángeles de Puebla denuncian adeudos por parte de directivos
Bale se sincera sobre su etapa en el Real Madrid: "Zidane no hacía demasiado"
Futbol
05/03/2026
Bale se sincera sobre su etapa en el Real Madrid: "Zidane no hacía demasiado"
¿Quién es Bobby Pulido, el cantante tejano que ahora quiere ir al Congreso de EE.UU.?
Contra
05/03/2026
¿Quién es Bobby Pulido, el cantante tejano que ahora quiere ir al Congreso de EE.UU.?
Bruno Mars regresa a México: así puedes entrar a la Preventa Fans para sus conciertos en el Estadio GNP
Contra
05/03/2026
Bruno Mars regresa a México: así puedes entrar a la Preventa Fans para sus conciertos en el Estadio GNP