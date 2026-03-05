Arbeloa: "Mientras haya opciones matemáticas, el Real Madrid luchará"

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha dejado claro que su equipo no se rendirá en la carrera por el título de LaLiga, a pesar de encontrarse a cuatro puntos del líder, el Barcelona, y de acumular dos derrotas consecutivas.

"Esto es el Real Madrid. Mientras matemáticamente podamos luchar, lo haremos", afirmó con contundencia el entrenador en la rueda de prensa previa al enfrentamiento contra el Celta de Vigo, de este viernes.

Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid, en duelo ante Getafe | AP

Arbeloa, quien asumió el cargo en enero en sustitución de Xabi Alonso, reconoció la dificultad de gestionar los malos resultados en un club con la máxima exigencia.

"En un equipo como el Real Madrid, la derrota siempre es difícil de gestionar por las expectativas", admitió. Sin embargo, insistió en que la plantilla está enfocada únicamente en el próximo partido.

"Quedan 36 puntos en juego, no estamos a 18. En el vestuario somos conscientes de que queda muchísima Liga", añadió, subrayando que no concibe otra forma de afrontar la situación que no sea "seguir luchando".

Álvaro Arbeloa en partido del Real Madrid l AP

El equipo blanco viajará a Vigo con una lista considerable de bajas, que incluye a lesionados de peso como Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Rodrygo, además de varios jugadores sancionados. A pesar de ello, Arbeloa se negó a buscar pretextos tras los tropiezos ante Osasuna (2-1) y Getafe (1-0).