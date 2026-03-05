Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

¡Tenemos póster oficial! Undertaker calienta motores para Rey de Reyes Puebla 2026

Póster oficial de AAA l Captura de pantalla x Undertaker
Emiliano Cárdenas Ramírez 07:54 - 05 marzo 2026
El enterrador suelta el póster oficial de Rey de Reyes que se llevará a cabo en Puebla.

Rey de Reyes Puebla 2026, uno de los shows más emblemáticos de AAA en toda su historia, está a la vuelta de la esquina, donde veremos a personajes como el Grande Americano, Dragon Lee, Dominik Mysterio, El Hijo del Vikingo, Mr. Iguana y la aparición especial del campeón intercontinental: Penta.

Cartelera confirmada hasta el momento

Dominik Mysterio (c) vs. El Hijo del Vikingo se enfrentarán por el Megacampeonato de la AAA; si el Sucio pierde, deberá abandonar AAA; en el caso de que el Hijo del Vikingo no gane, no podrá retar de nuevo mientras Dominik sea campeón. No hay descalificaciones.

El Hijo del Vikingo ataca a Mini Vikingo | Captura de pantalla de @AAA

The War Raiders (Ivar & Erik) vs. Psycho Clown & Pagano (c) por los campeonatos en pareja de AAA.

Final del Torneo Rey de Reyes 2026: La Parka, el Original Grande Americano, el Grande Americano y un último participante se definirán el sábado. Esta será la lucha para coronar al “Rey de Reyes”, con la tradicional espada ceremonial de AAA en juego.

La Parka atacando al Original Grande Americano | Captura de pantalla de AAA

Santos Escobar vs. El Hijo del Doctor Wagner Jr. (c) por el campeonato latinoamericano de AAA (aún no está confirmada esta lucha, pero lo más probable es que se dé en dicho evento). 

Grande Americano consolando a Pimpinela Escarlata | Captura de pantalla de AAA

¿Cuándo y dónde ver Rey de Reyes 2026?

El evento se celebrará el sábado 14 de marzo de 2026, con inicio programado a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

La sede será el imponente Auditorio GNP Seguros, recinto que recibirá a miles de aficionados para vivir en directo la coronación del nuevo Rey de Reyes.

La transmisión estará disponible a través de:

  • FOX Sports Mexico (televisión de paga).

  • Fox Tubi (streaming).

