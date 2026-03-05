Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Submarino de EE.UU. destruye buque de guerra iraní con torpedo

Desde un submarino se lanzó el ataque en medio del océano Índico / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 08:29 - 05 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Ataque contra el Iris Dena marca el primer hundimiento de un barco enemigo con torpedo desde la Segunda Guerra Mundial

Una nueva escalada militar se registró en el conflicto entre Estados Unidos e Irán luego de que un submarino estadounidense hundiera el buque de guerra iraní Iris Dena frente a las costas de Sri Lanka, en una operación que el propio Pentágono calificó como histórica.

De acuerdo con autoridades de Sri Lanka, 87 cuerpos fueron recuperados y 32 personas rescatadas tras el ataque contra la fragata iraní, que llevaba cerca de 180 tripulantes a bordo. Hasta el momento, las fuerzas armadas de Irán no han confirmado ni desmentido el reporte difundido por el Departamento de Defensa estadounidense.

El ataque quedó registrado en video, lo que ha causado un debate internacional / Especial

Un hecho sin precedentes 

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, explicó la magnitud del ataque y destacó que se trata de un hecho sin precedentes desde mediados del siglo XX.

“Ayer (martes), en el océano Índico, un submarino estadunidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales. En cambio, fue alcanzado por un torpedo. Es el primer hundimiento de un buque enemigo por torpedo desde la Segunda Guerra Mundial”.

Durante una conferencia, el funcionario también celebró los resultados obtenidos en la ofensiva militar contra Irán.

“Sólo llevamos cuatro días y los resultados son increíbles. Históricos, en realidad. Sólo Estados Unidos podía liderar esto. Únicamente nosotros. Pero cuando se suman las Fuerzas de Defensa de Israel –una fuerza devastadoramente capaz–, la combinación es pura destrucción para nuestros adversarios islamitas radicales iraníes. Están acabados, y lo saben. O pronto lo sabrán”.
Se reportaron 83 personas fallecidas y más de 30 heridos / Especial

El Iris Dena: uno de los buques más modernos de Irán

El Iris Dena era una fragata de la clase Moudge, uno de los barcos más recientes de la armada iraní. Según información del Pentágono, estaba equipado con misiles tierra-aire, misiles antibuque, torpedos y cañones pesados, además de contar con capacidad para patrullar en aguas profundas.

El Comando Central de Estados Unidos aseguró que la ofensiva ha debilitado significativamente a la marina iraní.

“Hemos tomado el control del espacio aéreo y de las vías marítimas de Irán sin desplegar tropas en tierra. Controlamos su destino”.

Las autoridades de Sri Lanka confirmaron que recibieron el aviso de emergencia del buque iraní cuando ya se encontraba en peligro de hundimiento. El canciller Vijitha Herath informó que barcos y aeronaves de rescate fueron enviados a la zona.

En redes circula imágenes de cómo quedó destruido el buque iraní / Especial

Escalada militar y advertencias económicas

En el mismo informe, el secretario de Guerra estadounidense reveló que fuerzas militares también abatieron a un líder iraní presuntamente involucrado en un intento de asesinato contra Donald Trump.

“También ayer, el líder de la unidad que intentó asesinar al presidente Trump fue localizado y abatido. Irán intentó matarlo, y él (Trump) se rió al último”.

El Pentágono afirmó que la actual campaña militar —llamada Operación Furia Épica— ha desplegado un poder aéreo superior incluso al utilizado durante la invasión de Irak en 2003.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Mundo
Últimos videos
Lo Último
11:14 ¿Sacando el paraguas? Diego Cocca se siente 'afectado' previo al Clásico Tapatío
11:11 ¡Paternidad Felina! Solo cuatro victorias de Rayados de Monterrey en el Volcán vs. Tigres en los últimos 10 años
11:05 Miembros de Arcángeles de Puebla denuncian adeudos por parte de directivos
10:52 Bale se sincera sobre su etapa en el Real Madrid: "Zidane no hacía demasiado"
10:41 ¿Quién es Bobby Pulido, el cantante tejano que ahora quiere ir al Congreso de EE.UU.?
10:29 Bruno Mars regresa a México: así puedes entrar a la Preventa Fans para sus conciertos en el Estadio GNP
10:26 Gran Bretaña quiere dar el batazo: estos son los jugadores más destacados de su roster en el Clásico Mundial de Béisbol
10:21 La constante del futbol mexicano: América vs Juárez termina en conato de bronca en las gradas
09:51 ¿Por qué arrestaron a Britney Spears? Esto se sabe del incidente en California
09:49 ¿Se viene un nuevo prospecto mexicano? Agustín Palavecino anuncia que será papá por segunda vez
Tendencia
1
Contra SEP confirma mega puente: estudiantes no tendrán clases durante 5 días en marzo
2
Futbol ¿Pedrada a sus detractores? Katia Itzel lanza mensaje contra el machismo en conferencia con la Presidenta Sheinbaum
3
Contra VIDEO: Submarino de EE.UU. destruye buque de guerra iraní con torpedo
4
Fórmula 1 Checo Pérez se mentaliza para un posible caos en el Gran Premio de Australia: "Cualquier cosa puede suceder"
5
Contra Revelan identidad del sujeto que disparó contra un auto en Santa Fe
6
Futbol Vitinha cierra la puerta al Real Madrid: "Sería una tontería"
Te recomendamos
¿Sacando el paraguas? Diego Cocca se siente 'afectado' previo al Clásico Tapatío
Futbol
05/03/2026
¿Sacando el paraguas? Diego Cocca se siente 'afectado' previo al Clásico Tapatío
¡Paternidad Felina! Solo cuatro victorias de Rayados de Monterrey en el Volcán vs. Tigres en los últimos 10 años
Futbol
05/03/2026
¡Paternidad Felina! Solo cuatro victorias de Rayados de Monterrey en el Volcán vs. Tigres en los últimos 10 años
Miembros de Arcángeles de Puebla denuncian adeudos por parte de directivos
Otros Deportes
05/03/2026
Miembros de Arcángeles de Puebla denuncian adeudos por parte de directivos
Bale se sincera sobre su etapa en el Real Madrid: "Zidane no hacía demasiado"
Futbol
05/03/2026
Bale se sincera sobre su etapa en el Real Madrid: "Zidane no hacía demasiado"
¿Quién es Bobby Pulido, el cantante tejano que ahora quiere ir al Congreso de EE.UU.?
Contra
05/03/2026
¿Quién es Bobby Pulido, el cantante tejano que ahora quiere ir al Congreso de EE.UU.?
Bruno Mars regresa a México: así puedes entrar a la Preventa Fans para sus conciertos en el Estadio GNP
Contra
05/03/2026
Bruno Mars regresa a México: así puedes entrar a la Preventa Fans para sus conciertos en el Estadio GNP