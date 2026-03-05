VIDEO: Submarino de EE.UU. destruye buque de guerra iraní con torpedo

Una nueva escalada militar se registró en el conflicto entre Estados Unidos e Irán luego de que un submarino estadounidense hundiera el buque de guerra iraní Iris Dena frente a las costas de Sri Lanka, en una operación que el propio Pentágono calificó como histórica.

De acuerdo con autoridades de Sri Lanka, 87 cuerpos fueron recuperados y 32 personas rescatadas tras el ataque contra la fragata iraní, que llevaba cerca de 180 tripulantes a bordo. Hasta el momento, las fuerzas armadas de Irán no han confirmado ni desmentido el reporte difundido por el Departamento de Defensa estadounidense.

El ataque quedó registrado en video, lo que ha causado un debate internacional / Especial

Un hecho sin precedentes

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, explicó la magnitud del ataque y destacó que se trata de un hecho sin precedentes desde mediados del siglo XX.

“Ayer (martes), en el océano Índico, un submarino estadunidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales. En cambio, fue alcanzado por un torpedo. Es el primer hundimiento de un buque enemigo por torpedo desde la Segunda Guerra Mundial”.

Durante una conferencia, el funcionario también celebró los resultados obtenidos en la ofensiva militar contra Irán.

“Sólo llevamos cuatro días y los resultados son increíbles. Históricos, en realidad. Sólo Estados Unidos podía liderar esto. Únicamente nosotros. Pero cuando se suman las Fuerzas de Defensa de Israel –una fuerza devastadoramente capaz–, la combinación es pura destrucción para nuestros adversarios islamitas radicales iraníes. Están acabados, y lo saben. O pronto lo sabrán”.

Se reportaron 83 personas fallecidas y más de 30 heridos / Especial

El Iris Dena: uno de los buques más modernos de Irán

El Iris Dena era una fragata de la clase Moudge, uno de los barcos más recientes de la armada iraní. Según información del Pentágono, estaba equipado con misiles tierra-aire, misiles antibuque, torpedos y cañones pesados, además de contar con capacidad para patrullar en aguas profundas.

El Comando Central de Estados Unidos aseguró que la ofensiva ha debilitado significativamente a la marina iraní.

“Hemos tomado el control del espacio aéreo y de las vías marítimas de Irán sin desplegar tropas en tierra. Controlamos su destino”.

Las autoridades de Sri Lanka confirmaron que recibieron el aviso de emergencia del buque iraní cuando ya se encontraba en peligro de hundimiento. El canciller Vijitha Herath informó que barcos y aeronaves de rescate fueron enviados a la zona.

En redes circula imágenes de cómo quedó destruido el buque iraní / Especial

Escalada militar y advertencias económicas

En el mismo informe, el secretario de Guerra estadounidense reveló que fuerzas militares también abatieron a un líder iraní presuntamente involucrado en un intento de asesinato contra Donald Trump.

“También ayer, el líder de la unidad que intentó asesinar al presidente Trump fue localizado y abatido. Irán intentó matarlo, y él (Trump) se rió al último”.

El Pentágono afirmó que la actual campaña militar —llamada Operación Furia Épica— ha desplegado un poder aéreo superior incluso al utilizado durante la invasión de Irak en 2003.