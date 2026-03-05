Cobijas de Omar García Harfuch se vuelven virales: así son y cuánto cuestan las mantas que causan furor

La imagen del secretario de Seguridad Omar García Harfuch se volvió tendencia en redes sociales, pero no por un tema político o de seguridad, sino por un curioso producto que comenzó a venderse en México: cobijas con su rostro estampado. Las mantas rápidamente llamaron la atención de usuarios en internet, quienes compartieron fotografías y comentarios que hicieron viral el peculiar artículo.

En los diseños se puede ver el rostro del funcionario en gran tamaño, acompañado de diferentes fondos o estilos gráficos. Las cobijas comenzaron a aparecer tanto en puestos de mercados populares como en publicaciones de plataformas de venta en línea, lo que amplificó su difusión.

Usuarios en redes sociales bromearon con comprar la manta de Harfuch “para dormir seguras”, lo que impulsó aún más la viralidad del producto./ RS

Las reacciones en redes no tardaron en llegar. Muchos usuarios bromearon con la idea de que comprarían la manta “para dormir seguras”, mientras que otros comentaron que el funcionario es considerado “guapo”, lo que también habría impulsado la popularidad del producto.

El fenómeno recuerda a otros artículos virales que se venden en mercados mexicanos con imágenes de personajes populares. Sin embargo, en esta ocasión llamó la atención que se trate de un funcionario público, lo que provocó miles de comentarios, memes y publicaciones en redes sociales.

¿Cuánto cuestan las cobijas de Omar García Harfuch?

Los precios de estas cobijas varían dependiendo del lugar donde se vendan. En algunos puestos de mercado se ofrecen por alrededor de 250 o 300 pesos, mientras que en plataformas de internet el costo puede llegar casi a los 400 pesos.

El precio también depende del tamaño de la cobija y del tipo de tela. En varias publicaciones los vendedores destacan que se trata de mantas similares a las que suelen venderse con imágenes de celebridades o personajes populares.

Las cobijas con el rostro del funcionario pueden encontrarse en puestos de mercado y plataformas en línea con precios de hasta casi 400 pesos./ RS

No solo cobijas: también venden toallas con la imagen de Harfuch

El furor por la imagen de García Harfuch no se limita a las cobijas. En redes sociales también comenzaron a circular fotografías de toallas con su rostro, otro producto que se suma a la lista de artículos inspirados en el funcionario.

Estas piezas se han convertido en un tema de conversación en internet, donde algunos usuarios toman el fenómeno con humor y otros lo ven como un ejemplo de cómo la cultura popular mexicana puede convertir a cualquier figura pública en un producto viral.

Mientras tanto, las cobijas y toallas con la imagen de Omar García Harfuch continúan circulando en mercados y tiendas en línea, generando curiosidad y comentarios entre quienes se sorprenden de ver al funcionario convertido en uno de los productos virales más inesperados de los últimos días.