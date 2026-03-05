Bruno Mars regresa a México: así puedes entrar a la Preventa Fans para sus conciertos en el Estadio GNP

Los fans mexicanos de Bruno Mars tendrán una nueva oportunidad para verlo en vivo. El cantante estadounidense anunció su regreso al país con “The Romantic Tour”, una serie de conciertos que incluirá cuatro presentaciones en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

El intérprete de “Uptown Funk”, “24K Magic” y “Just The Way You Are” mantiene una conexión especial con el público mexicano, algo que ha quedado demostrado en cada una de sus visitas anteriores, donde los boletos se han agotado en cuestión de minutos.

El anuncio llega además en un momento en el que el artista ha generado conversación entre sus seguidores por su más reciente material visual, en el que ha incluido referencias a la cultura mexicana, con elementos inspirados en el regional y la iconografía del país.

Las presentaciones del cantante están programadas para diciembre en el Estadio GNP Seguros / FB: @brunomars

¿Cuándo serán los conciertos de Bruno Mars en México?

La promotora Ocesa confirmó que Bruno Mars se presentará en el Estadio GNP Seguros los días:

3 de diciembre

4 de diciembre

7 de diciembre

8 de diciembre

Los conciertos también contarán con la participación de Anderson.Paak, quien aparecerá como DJ Pee.Wee, una colaboración que se ha vuelto habitual en los shows del cantante hawaiano.

Bruno Mars anda de estreno con nuevo disco y con el cual comenzará a girar por el mundo / FB: @brunomars

¿Cómo registrarte para la Preventa Fans?

Los seguidores que deseen participar en la Preventa Fans deberán registrarse previamente en el sitio habilitado por los organizadores.

El registro estará disponible hasta el 9 de marzo.

La Preventa Fans se realizará el 11 de marzo, con horarios divididos dependiendo de la fecha del concierto:

3 y 4 de diciembre: 12:00 horas

7 y 8 de diciembre: 14:00 horas

La Preventa Fans se podrá realizar por medio de una página de internet / FB: @brunomars

Venta general de boletos

Para quienes no alcancen lugar en la preventa, la venta general comenzará el 12 de marzo a través de Ticketmaster, con los mismos horarios:

3 y 4 de diciembre: 12:00 horas

7 y 8 de diciembre: 14:00 horas