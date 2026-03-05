Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Bruno Mars regresa a México: así puedes entrar a la Preventa Fans para sus conciertos en el Estadio GNP

El artista anda estrenando disco y lo quiere mostrar al pueblo mexicano / FB: @brunomars
Jorge Reyes
Jorge Reyes 10:29 - 05 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El cantante estadounidense traerá “The Romantic Tour” a la Ciudad de México con cuatro fechas programadas para diciembre

Los fans mexicanos de Bruno Mars tendrán una nueva oportunidad para verlo en vivo. El cantante estadounidense anunció su regreso al país con “The Romantic Tour”, una serie de conciertos que incluirá cuatro presentaciones en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

El intérprete de “Uptown Funk”, “24K Magic” y “Just The Way You Are” mantiene una conexión especial con el público mexicano, algo que ha quedado demostrado en cada una de sus visitas anteriores, donde los boletos se han agotado en cuestión de minutos.

El anuncio llega además en un momento en el que el artista ha generado conversación entre sus seguidores por su más reciente material visual, en el que ha incluido referencias a la cultura mexicana, con elementos inspirados en el regional y la iconografía del país.

Las presentaciones del cantante están programadas para diciembre en el Estadio GNP Seguros / FB: @brunomars

¿Cuándo serán los conciertos de Bruno Mars en México?

La promotora Ocesa confirmó que Bruno Mars se presentará en el Estadio GNP Seguros los días:

  • 3 de diciembre

  • 4 de diciembre

  • 7 de diciembre

  • 8 de diciembre

Los conciertos también contarán con la participación de Anderson.Paak, quien aparecerá como DJ Pee.Wee, una colaboración que se ha vuelto habitual en los shows del cantante hawaiano.

Bruno Mars anda de estreno con nuevo disco y con el cual comenzará a girar por el mundo / FB: @brunomars

¿Cómo registrarte para la Preventa Fans?

Los seguidores que deseen participar en la Preventa Fans deberán registrarse previamente en el sitio habilitado por los organizadores.

El registro estará disponible hasta el 9 de marzo.

La Preventa Fans se realizará el 11 de marzo, con horarios divididos dependiendo de la fecha del concierto:

  • 3 y 4 de diciembre: 12:00 horas

  • 7 y 8 de diciembre: 14:00 horas

La Preventa Fans se podrá realizar por medio de una página de internet / FB: @brunomars

Venta general de boletos

Para quienes no alcancen lugar en la preventa, la venta general comenzará el 12 de marzo a través de Ticketmaster, con los mismos horarios:

  • 3 y 4 de diciembre: 12:00 horas

  • 7 y 8 de diciembre: 14:00 horas

Con estas cuatro fechas, Bruno Mars busca repetir el éxito que ha tenido en sus anteriores visitas a México, donde miles de fans han coreado sus éxitos en uno de los espectáculos pop más completos del momento.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Música
Últimos videos
Lo Último
11:14 ¿Sacando el paraguas? Diego Cocca se siente 'afectado' previo al Clásico Tapatío
11:11 ¡Paternidad Felina! Solo cuatro victorias de Rayados de Monterrey en el Volcán vs. Tigres en los últimos 10 años
11:05 Miembros de Arcángeles de Puebla denuncian adeudos por parte de directivos
10:52 Bale se sincera sobre su etapa en el Real Madrid: "Zidane no hacía demasiado"
10:41 ¿Quién es Bobby Pulido, el cantante tejano que ahora quiere ir al Congreso de EE.UU.?
10:29 Bruno Mars regresa a México: así puedes entrar a la Preventa Fans para sus conciertos en el Estadio GNP
10:26 Gran Bretaña quiere dar el batazo: estos son los jugadores más destacados de su roster en el Clásico Mundial de Béisbol
10:21 La constante del futbol mexicano: América vs Juárez termina en conato de bronca en las gradas
09:51 ¿Por qué arrestaron a Britney Spears? Esto se sabe del incidente en California
09:49 ¿Se viene un nuevo prospecto mexicano? Agustín Palavecino anuncia que será papá por segunda vez
Tendencia
1
Contra SEP confirma mega puente: estudiantes no tendrán clases durante 5 días en marzo
2
Futbol ¿Pedrada a sus detractores? Katia Itzel lanza mensaje contra el machismo en conferencia con la Presidenta Sheinbaum
3
Contra VIDEO: Submarino de EE.UU. destruye buque de guerra iraní con torpedo
4
Fórmula 1 Checo Pérez se mentaliza para un posible caos en el Gran Premio de Australia: "Cualquier cosa puede suceder"
5
Contra Revelan identidad del sujeto que disparó contra un auto en Santa Fe
6
Futbol Vitinha cierra la puerta al Real Madrid: "Sería una tontería"
Te recomendamos
¿Sacando el paraguas? Diego Cocca se siente 'afectado' previo al Clásico Tapatío
Futbol
05/03/2026
¿Sacando el paraguas? Diego Cocca se siente 'afectado' previo al Clásico Tapatío
¡Paternidad Felina! Solo cuatro victorias de Rayados de Monterrey en el Volcán vs. Tigres en los últimos 10 años
Futbol
05/03/2026
¡Paternidad Felina! Solo cuatro victorias de Rayados de Monterrey en el Volcán vs. Tigres en los últimos 10 años
Miembros de Arcángeles de Puebla denuncian adeudos por parte de directivos
Otros Deportes
05/03/2026
Miembros de Arcángeles de Puebla denuncian adeudos por parte de directivos
Bale se sincera sobre su etapa en el Real Madrid: "Zidane no hacía demasiado"
Futbol
05/03/2026
Bale se sincera sobre su etapa en el Real Madrid: "Zidane no hacía demasiado"
¿Quién es Bobby Pulido, el cantante tejano que ahora quiere ir al Congreso de EE.UU.?
Contra
05/03/2026
¿Quién es Bobby Pulido, el cantante tejano que ahora quiere ir al Congreso de EE.UU.?
Bruno Mars regresa a México: así puedes entrar a la Preventa Fans para sus conciertos en el Estadio GNP
Contra
05/03/2026
Bruno Mars regresa a México: así puedes entrar a la Preventa Fans para sus conciertos en el Estadio GNP