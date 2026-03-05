Verificación de edad requerida
FIFA permitirá comerciales durante pausas de hidratación en partidos del Mundial 2026
En una medida sin precedentes, la FIFA permitirá que las cadenas de televisión inserten anuncios publicitarios durante el transcurso de los partidos en la próxima Copa del Mundo, una decisión que quedará a criterio de cada emisora.
El Mundial de 2026 introducirá una novedad que permitirá a las televisoras interrumpir la transmisión para emitir comerciales tanto en el primer como en el segundo tiempo.
Según un informe del portal The Athletic, la FIFA dará luz verde para que las emisoras aprovechen las pausas de hidratación para insertar publicidad.
Estos parones, que el árbitro suele decretar entre los minutos 25 y 30 de cada mitad, ya se han implementado en torneos como el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores.
"Directivos de la FIFA discutieron el cambio con ejecutivos de las cadenas de televisión. Tres fuentes, una de ellas de la propia FIFA, han confirmado que se permitirá a las emisoras cambiar la señal del partido para mostrar anuncios, de forma similar a lo que ocurre en el medio tiempo o en un tiempo muerto de baloncesto o fútbol americano", detalló el medio.
Esta nueva ventana publicitaria se sumará a las ya existentes antes del partido, en el descanso y al finalizar el encuentro.
