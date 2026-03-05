Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¡Adiós al abandono! CDMX lanza plan con hospitales y parques para mascotas

Se busca un fondo de apoyo económico para albergues que atienden lomitos en situación de riesgo / FB: @ClaraBrugadaM
Jorge Reyes
Jorge Reyes 12:15 - 05 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El plan contempla 100 clínicas veterinarias gratuitas, 200 parques para perros y un albergue con capacidad para 500 animales rescatados

La Ciudad de México busca dar un paso importante en la protección de los animales de compañía. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció una serie de acciones enfocadas en el bienestar animal que incluyen nuevos hospitales veterinarios, clínicas gratuitas y espacios públicos pensados para perros.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo hospital veterinario, además de 100 clínicas gratuitas, 200 parques para perros y un albergue con capacidad para 500 animales rescatados, como parte de una estrategia integral para combatir el abandono animal en la capital.

El anuncio se realizó durante el arranque de la mega jornada de esterilizaciones en el Bosque de Tláhuac, donde la mandataria capitalina explicó que uno de los objetivos también será mantener una ciudad libre de heces fecales en la vía pública, a través de campañas de concientización y una línea de denuncia ciudadana.

Las acciones incluyen nuevos hospitales veterinarios, clínicas gratuitas y espacios públicos pensados para perros / FB: @ClaraBrugadaM

Más esterilizaciones y atención veterinaria

Brugada detalló que durante 2025 se realizaron más de 65 mil esterilizaciones gratuitas, mientras que la meta para 2026 es superar las 150 mil dentro de un programa que pretende alcanzar 450 mil servicios de bienestar animal.

Además, explicó que el proyecto contempla 150 mil acciones en tres rubros prioritarios, con equipos especializados para lograr estas metas.

La mandataria también adelantó que se fortalecerá el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) y se ampliará la capacidad del Hospital Veterinario de la Ciudad de México, además de que para 2027 se prevé la apertura de un segundo hospital animal.

El objetivo es seguir ampliando estos lugares para la convivencia entre mascotas y sus dueños / FB: @ClaraBrugadaM

Parques, albergues y más espacios para mascotas

En materia de infraestructura, el plan incluye 200 parques para perros distribuidos en la capital. Entre 2025 y 2026 ya se han construido 40 espacios, y el objetivo es seguir ampliando estos lugares para la convivencia entre mascotas y sus dueños.

Además, se proyecta la construcción de un albergue con capacidad para 500 animales rescatados, con el objetivo de reducir la presencia de perros en situación de calle.

Durante 2025 se realizaron más de 65 mil esterilizaciones gratuitas en la CDMX / FB: @ClaraBrugadaM

Brugada también hizo un llamado a la ciudadanía para evitar el abandono de animales y anunció la creación de un fondo de apoyo económico para albergues que atienden mascotas en situación de riesgo.

Últimos videos
Lo Último
14:46 ¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
14:46 Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
14:43 ¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
14:33 F1 debe priorizar la seguridad ante conflicto en Oriente Medio, afirma Steiner: "No se pueden arriesgar vidas"
14:31 Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal
14:29 ¿Es real la foto del Mencho muerto? Imagen viral desata debate en redes
14:16 8M: ¿Por qué no se felicita el Día Internacional de la Mujer ni se dan flores?
13:54 VIDEO: Vocalista de Los Recoditos es acusado por su esposa de agresión
13:49 Tigres y Rayados ya conocen sus rivales de Leagues Cup; los felinos jugarán un partido en México
13:40 ¿Quién fue Pedro Friedeberg? El artista que creó la Silla Mano y marcó el surrealismo mexicano
Tendencia
1
Contra SEP confirma mega puente: estudiantes no tendrán clases durante 5 días en marzo
2
Futbol ¿Pedrada a sus detractores? Katia Itzel lanza mensaje contra el machismo en conferencia con la Presidenta Sheinbaum
3
Contra VIDEO: Submarino de EE.UU. destruye buque de guerra iraní con torpedo
4
Fórmula 1 Checo Pérez se mentaliza para un posible caos en el Gran Premio de Australia: "Cualquier cosa puede suceder"
5
Contra Revelan identidad del sujeto que disparó contra un auto en Santa Fe
6
Futbol Vitinha cierra la puerta al Real Madrid: "Sería una tontería"
Te recomendamos
¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
Contra
05/03/2026
¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
Futbol
05/03/2026
Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
Futbol
05/03/2026
¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
Línea de meta del Gran Premio de Australia | AP
Fórmula 1
05/03/2026
F1 debe priorizar la seguridad ante conflicto en Oriente Medio, afirma Steiner: "No se pueden arriesgar vidas"
Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal
Futbol
05/03/2026
Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal
¿Es real la foto del Mencho muerto? Imagen viral desata debate en redes
Contra
05/03/2026
¿Es real la foto del Mencho muerto? Imagen viral desata debate en redes