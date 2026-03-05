¡Adiós al abandono! CDMX lanza plan con hospitales y parques para mascotas

La Ciudad de México busca dar un paso importante en la protección de los animales de compañía. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció una serie de acciones enfocadas en el bienestar animal que incluyen nuevos hospitales veterinarios, clínicas gratuitas y espacios públicos pensados para perros.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo hospital veterinario, además de 100 clínicas gratuitas, 200 parques para perros y un albergue con capacidad para 500 animales rescatados, como parte de una estrategia integral para combatir el abandono animal en la capital.

El anuncio se realizó durante el arranque de la mega jornada de esterilizaciones en el Bosque de Tláhuac, donde la mandataria capitalina explicó que uno de los objetivos también será mantener una ciudad libre de heces fecales en la vía pública, a través de campañas de concientización y una línea de denuncia ciudadana.

Más esterilizaciones y atención veterinaria

Brugada detalló que durante 2025 se realizaron más de 65 mil esterilizaciones gratuitas, mientras que la meta para 2026 es superar las 150 mil dentro de un programa que pretende alcanzar 450 mil servicios de bienestar animal.

Además, explicó que el proyecto contempla 150 mil acciones en tres rubros prioritarios, con equipos especializados para lograr estas metas.

La mandataria también adelantó que se fortalecerá el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) y se ampliará la capacidad del Hospital Veterinario de la Ciudad de México, además de que para 2027 se prevé la apertura de un segundo hospital animal.

Parques, albergues y más espacios para mascotas

En materia de infraestructura, el plan incluye 200 parques para perros distribuidos en la capital. Entre 2025 y 2026 ya se han construido 40 espacios, y el objetivo es seguir ampliando estos lugares para la convivencia entre mascotas y sus dueños.

Además, se proyecta la construcción de un albergue con capacidad para 500 animales rescatados, con el objetivo de reducir la presencia de perros en situación de calle.

