¡Nueva arma para Josh Allen! Bills adquieren a D.J. Moore vía canje

El próximo 11 de marzo de 2026 comenzará el año nuevo en la NFL, pero los grandes traspasos comenzaron ya. Los Buffalo Bills adquirieron vía canje a D.J. Moore, quien brilló la temporada anterior con Caleb Williams y los Chicago Bears.

Con la llegada del veterano receptor a Buffalo, Josh Allen ahora tendrá un arma ofensiva importante, con estilo similar -guardando proporciones- a Stefon Diggs. Con Joe Brady ahora como entrenador en jefe, los Bills buscarán romper con esa malaria en postemporada.

D.J. Moore y Matt Eberflus | AP

¿Qué recibirá Chicago por Moore?

De acuerdo a información de Tom Pelissero, los Chicago Bears recibirán una selección de segunda y una de quinta ronda del 2026, cuando el año nuevo de la liga sea oficial. La institución de la Ciudad de los Vientos perderá a uno de sus hombres clave, que tuvo una de las mejores ofensivas de su carrera.

En la segunda temporada de Caleb Williams, pese a no tener grandes números en cuestión de recepciones, el mariscal de campo tuvo una conexión impresionante con el veterano receptor. Moore tuvo 50 atrapadas, 682 yardas y seis touchdowns en la Temporada Regular del 2025.

Pese a la "mala temporada estadística", D.J. Moore tuvo una campaña plagada de momentos inolvidables. Uno de los más memorables fue cuando dejó sembrados en el campo a los Green Bay Packers, con una recepción inolvidable en la Semana 16 para la victoria y, a la postre, la División Norte de la Conferencia Nacional.

D.J. Moore llega a Buffalo | AP

Josh Allen contra los fantasmas

La Temporada 2025 terminó con una de las grandes derrotas en la historia de los Buffalo Bills, contra los Denver Broncos. Josh Allen sufrió una intercepción en la última jugada ofensiva de su año.

Ahora, el mariscal de campo, exMVP de la NFL, buscará tener una última oportunidad, pues la ventana se comenzó a cerrar. La falta de un receptor explosivo provocó que el juego terrestre de los Bills tuviera más protagonismo, pero no fue suficiente en la postemporada.