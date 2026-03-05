Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

¡Nueva arma para Josh Allen! Bills adquieren a D.J. Moore vía canje

D.J. Moore llega a Buffalo | AP
Emiliano Arias Pacheco 12:17 - 05 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El veterano receptor dejará a los Chicago Bears cuando llegue el año nuevo a la NFL

El próximo 11 de marzo de 2026 comenzará el año nuevo en la NFL, pero los grandes traspasos comenzaron ya. Los Buffalo Bills adquirieron vía canje a D.J. Moore, quien brilló la temporada anterior con Caleb Williams y los Chicago Bears.

Con la llegada del veterano receptor a Buffalo, Josh Allen ahora tendrá un arma ofensiva importante, con estilo similar -guardando proporciones- a Stefon Diggs. Con Joe Brady ahora como entrenador en jefe, los Bills buscarán romper con esa malaria en postemporada.

D.J. Moore y Matt Eberflus | AP

¿Qué recibirá Chicago por Moore?

De acuerdo a información de Tom Pelissero, los Chicago Bears recibirán una selección de segunda y una de quinta ronda del 2026, cuando el año nuevo de la liga sea oficial. La institución de la Ciudad de los Vientos perderá a uno de sus hombres clave, que tuvo una de las mejores ofensivas de su carrera.

En la segunda temporada de Caleb Williams, pese a no tener grandes números en cuestión de recepciones, el mariscal de campo tuvo una conexión impresionante con el veterano receptor. Moore tuvo 50 atrapadas, 682 yardas y seis touchdowns en la Temporada Regular del 2025.

Pese a la "mala temporada estadística", D.J. Moore tuvo una campaña plagada de momentos inolvidables. Uno de los más memorables fue cuando dejó sembrados en el campo a los Green Bay Packers, con una recepción inolvidable en la Semana 16 para la victoria y, a la postre, la División Norte de la Conferencia Nacional.

D.J. Moore llega a Buffalo | AP

Josh Allen contra los fantasmas

La Temporada 2025 terminó con una de las grandes derrotas en la historia de los Buffalo Bills, contra los Denver Broncos. Josh Allen sufrió una intercepción en la última jugada ofensiva de su año.

Ahora, el mariscal de campo, exMVP de la NFL, buscará tener una última oportunidad, pues la ventana se comenzó a cerrar. La falta de un receptor explosivo provocó que el juego terrestre de los Bills tuviera más protagonismo, pero no fue suficiente en la postemporada.

Josh Allen, mariscal de campo de Bills | AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NFL
Últimos videos
Lo Último
15:11 ¡Ya extrañaban al Viejo Sabroso! Fórmula 1 revela avance con Checo Pérez como primero en aparecer
14:46 ¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
14:46 Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
14:43 ¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
14:33 F1 debe priorizar la seguridad ante conflicto en Oriente Medio, afirma Steiner: "No se pueden arriesgar vidas"
14:31 Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal
14:29 ¿Es real la foto del Mencho muerto? Imagen viral desata debate en redes
14:16 8M: ¿Por qué no se felicita el Día Internacional de la Mujer ni se dan flores?
13:54 VIDEO: Vocalista de Los Recoditos es acusado por su esposa de agresión
13:49 Tigres y Rayados ya conocen sus rivales de Leagues Cup; los felinos jugarán un partido en México
Tendencia
1
Contra SEP confirma mega puente: estudiantes no tendrán clases durante 5 días en marzo
2
Futbol ¿Pedrada a sus detractores? Katia Itzel lanza mensaje contra el machismo en conferencia con la Presidenta Sheinbaum
3
Contra VIDEO: Submarino de EE.UU. destruye buque de guerra iraní con torpedo
4
Fórmula 1 Checo Pérez se mentaliza para un posible caos en el Gran Premio de Australia: "Cualquier cosa puede suceder"
5
Contra Revelan identidad del sujeto que disparó contra un auto en Santa Fe
6
Futbol Vitinha cierra la puerta al Real Madrid: "Sería una tontería"
Te recomendamos
Checo Pérez en el monoplaza de Cadillac | AP
Fórmula 1
05/03/2026
¡Ya extrañaban al Viejo Sabroso! Fórmula 1 revela avance con Checo Pérez como primero en aparecer
¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
Contra
05/03/2026
¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
Futbol
05/03/2026
Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
Futbol
05/03/2026
¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
Línea de meta del Gran Premio de Australia | AP
Fórmula 1
05/03/2026
F1 debe priorizar la seguridad ante conflicto en Oriente Medio, afirma Steiner: "No se pueden arriesgar vidas"
Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal
Futbol
05/03/2026
Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal