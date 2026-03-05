Colapinto, optimista en Australia: "Queremos pelear por los puntos"

La esperanza es lo último que muere. El argentino Franco Colapinto anticipa que el objetivo de Alpine para el Gran Premio de Australia de la temporada 2026 de la Fórmula 1 es consolidarse en la zona media de la parrilla y luchar de manera constante por sumar puntos con Alpine.

Ya instalado en Melbourne, el joven piloto sudamericano se prepara para un hito en su carrera: iniciar por primera vez una campaña completa de F1 desde la primera carrera, tras sus incorporaciones a mitad de calendario en 2024 y 2025.

Franco Colapinto, previo a las prácticas de Australia | AP

¿Cómo llega Colapinto?

Franco llega con la motivación renovada después de un año complicado para Alpine, en el que el equipo francés centró sus recursos en el desarrollo del monoplaza para el cambio reglamentario de 2026. Ahora, el foco está en cosechar resultados inmediatos.

El nuevo A526 mostró un rendimiento prometedor durante los test de pretemporada, lo que ha llevado a muchos analistas del paddock a situar a Alpine como uno de los contendientes principales en la batalla de la zona media, justo por detrás de los equipos dominantes como Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren.

Colapinto en el Gran Premio de México de 2025 | IMAGO7

¿Qué dijo Colapinto?

"Para ser sincero, lo que queremos es estar ahí, en el grupo medio", declaró ante los medios en Melbourne.

A pesar del optimismo, el argentino se mostró cauto, señalando que el verdadero orden de la parrilla no se conocerá hasta que los coches salgan a la pista en el circuito de Albert Park este fin de semana.

"Está bastante claro que hay una brecha considerable con los cuatro equipos de arriba. Pero la realidad es que no sabemos dónde está cada uno de los demás. Es muy difícil tener una expectativa clara o pensar que estaremos en una posición concreta, porque nadie conoce el rendimiento real de los otros", explicó.

"Sabemos que existe esa diferencia con los cuatro de punta, pero el resto dependerá de cómo llegue cada equipo y de su rendimiento en pista. La verdad se verá probablemente en la clasificación", añadió.

Franco Colapinto, durante la pretemporada en Bahrein | AP

Verá su realidad ya en la temporada

Colapinto destacó el trabajo realizado en los tests, aunque sabe que la verdadera versión de Alpine y para que está a lo largo de este 2026, año en el que la F1 se ha renovado,

"Lo principal es que trabajamos muy bien juntos en Bahrein, cubriendo todos los elementos de prueba que queríamos. Ahora veremos en la pista, pero el objetivo es estar peleando en ese grupo medio. Si lo logramos, ya será un paso adelante respecto al año pasado. Vamos a dar lo mejor para estar cerca de los puntos".

Franco Colapinto, en Australia | AP

Un nuevo desafío en circuitos desconocidos

El piloto de 22 años afrontará un reto particular en las primeras seis carreras de 2026, ya que competirá en trazados donde nunca ha pilotado en la máxima categoría. Su debut en F1 fue en Monza en agosto de 2024 con Williams, y en 2025 se unió a la parrilla a partir de la séptima cita en Imola.

"Creo que algunas carreras serán un poco más difíciles porque no conozco los circuitos. Pero en cuanto volvamos a Europa, ya conozco todas las pistas. Por ejemplo, China es un fin de semana con formato sprint y nunca he estado allí. Son desafíos adicionales con un coche que todavía estamos conociendo", admitió.

"Es curioso decir que es mi tercer año y todavía no he pilotado en seis pistas. Pero es parte del proceso. Hemos trabajado muy bien con el equipo para prepararnos lo mejor posible e intentar maximizar el rendimiento. Estoy entusiasmado por empezar de nuevo", afirmó.