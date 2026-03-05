José Caicedo tiene oferta de la MLS para salir de Pumas

Después de la derrota ante Toluca, Pumas se alista para enfrentar a Necaxa en el Estadio Victoria, sin embargo, existe una alta probabilidad de que uno de sus elementos cause baja previo a este encuentro. Se trata de José Caicedo, quien ha tenido poca participación durante el Clausura 2026 en el equipo de Efraín Juárez.

¿A dónde se va José Caicedo?

El mediocampista colombiano llamó la atención en la MLS y, de acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, Pumas ya tiene una oferta por Caicedo por parte de Portland Timbers. El arreglo personal ya está completado, y el contrato ofrecido es de cuatro años.

José Caicedo con Pumas | IMAGO7

Se espera que las negociaciones se completen en las próximas horas, antes del encuentro de Pumas y Necaxa, que se disputará este viernes en Aguascalientes. Cabe señalar que en Pumas hay alternativas para suplir la baja del colombiano, con César Garza y Santiago Trigos disponibles.

Desde el inicio del torneo ya existían sondeos por parte de varios equipos para fichar a Caicedo, además de su propio deseo de cambiar de aires después de la poca confianza mostrada por la afición y la competencia que llegó al club.

Caicedo ha jugado 113 partidos en Pumas, en los que ha anotado tres goles y brindado tres asistencias, pero su rendimiento fue a la baja y ocasionó una fuerte desconexión con la afición de Universidad Nacional, que le perdió confianza, al grado de abuchearlo en cada encuentro.

El colombiano disputó únicamente 40 minutos en el Clausura 2026, por lo que su salida del equipo no representará un cambio radical en la dinámica ni el esquema propuesto por Efraín Juárez.

José Caicedo | MEXSPORT

Trayectoria de Caicedo

José Luis Caicedo nació el 23 de mayo de 2002 en Palmira, Colombia. Su primer equipo fue el Independiente Santa Fe, donde debutó el 14 de julio de 2019 ante Deportivo Pasto, un encuentro correspondiente a la liga de su país.

Posteriormente, el colombiano pasó a jugar con Barranquilla, pero solo disputó tres encuentros. En octubre de 2020, Pumas Tabasco presentó al mediocampista sudamericano; ahí jugó 13 partidos antes de irse a la Sub-20 en julio de 2021.