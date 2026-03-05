Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

José Caicedo tiene oferta de la MLS para salir de Pumas

El técnico auriazul, Efraín Juárez, le ha regresado la ilusión a los aficionados de Pumas.
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 11:55 - 05 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mediocampista colombiano apunta a marcharse de Universidad Nacional

Después de la derrota ante Toluca, Pumas se alista para enfrentar a Necaxa en el Estadio Victoria, sin embargo, existe una alta probabilidad de que uno de sus elementos cause baja previo a este encuentro. Se trata de José Caicedo, quien ha tenido poca participación durante el Clausura 2026 en el equipo de Efraín Juárez.

¿A dónde se va José Caicedo?

El mediocampista colombiano llamó la atención en la MLS y, de acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, Pumas ya tiene una oferta por Caicedo por parte de Portland Timbers. El arreglo personal ya está completado, y el contrato ofrecido es de cuatro años.

José Caicedo con Pumas | IMAGO7

Se espera que las negociaciones se completen en las próximas horas, antes del encuentro de Pumas y Necaxa, que se disputará este viernes en Aguascalientes. Cabe señalar que en Pumas hay alternativas para suplir la baja del colombiano, con César Garza y Santiago Trigos disponibles.

Desde el inicio del torneo ya existían sondeos por parte de varios equipos para fichar a Caicedo, además de su propio deseo de cambiar de aires después de la poca confianza mostrada por la afición y la competencia que llegó al club.

Caicedo ha jugado 113 partidos en Pumas, en los que ha anotado tres goles y brindado tres asistencias, pero su rendimiento fue a la baja y ocasionó una fuerte desconexión con la afición de Universidad Nacional, que le perdió confianza, al grado de abuchearlo en cada encuentro.

El colombiano disputó únicamente 40 minutos en el Clausura 2026, por lo que su salida del equipo no representará un cambio radical en la dinámica ni el esquema propuesto por Efraín Juárez.

José Caicedo | MEXSPORT

Trayectoria de Caicedo

José Luis Caicedo nació el 23 de mayo de 2002 en Palmira, Colombia. Su primer equipo fue el Independiente Santa Fe, donde debutó el 14 de julio de 2019 ante Deportivo Pasto, un encuentro correspondiente a la liga de su país.

Posteriormente, el colombiano pasó a jugar con Barranquilla, pero solo disputó tres encuentros. En octubre de 2020, Pumas Tabasco presentó al mediocampista sudamericano; ahí jugó 13 partidos antes de irse a la Sub-20 en julio de 2021.

Ya más cerca del primer equipo, Caicedo se consolidó en la categoría Sub-20, al participar en 43 partidos y anotar cinco goles. Dichos números fueron suficientes para ser llamado a Primera División. Fue Andrés Lillini quien lo debutó en la Copa de Campeones de la Concacaf ante Saprissa.

Últimos videos
Lo Último
15:11 ¡Ya extrañaban al Viejo Sabroso! Fórmula 1 revela avance con Checo Pérez como primero en aparecer
14:46 ¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
14:46 Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
14:43 ¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
14:33 F1 debe priorizar la seguridad ante conflicto en Oriente Medio, afirma Steiner: "No se pueden arriesgar vidas"
14:31 Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal
14:29 ¿Es real la foto del Mencho muerto? Imagen viral desata debate en redes
14:16 8M: ¿Por qué no se felicita el Día Internacional de la Mujer ni se dan flores?
13:54 VIDEO: Vocalista de Los Recoditos es acusado por su esposa de agresión
13:49 Tigres y Rayados ya conocen sus rivales de Leagues Cup; los felinos jugarán un partido en México
Tendencia
1
Contra SEP confirma mega puente: estudiantes no tendrán clases durante 5 días en marzo
2
Futbol ¿Pedrada a sus detractores? Katia Itzel lanza mensaje contra el machismo en conferencia con la Presidenta Sheinbaum
3
Contra VIDEO: Submarino de EE.UU. destruye buque de guerra iraní con torpedo
4
Fórmula 1 Checo Pérez se mentaliza para un posible caos en el Gran Premio de Australia: "Cualquier cosa puede suceder"
5
Contra Revelan identidad del sujeto que disparó contra un auto en Santa Fe
6
Futbol Vitinha cierra la puerta al Real Madrid: "Sería una tontería"
Te recomendamos
Checo Pérez en el monoplaza de Cadillac | AP
Fórmula 1
05/03/2026
¡Ya extrañaban al Viejo Sabroso! Fórmula 1 revela avance con Checo Pérez como primero en aparecer
¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
Contra
05/03/2026
¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
Futbol
05/03/2026
Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
Futbol
05/03/2026
¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
Línea de meta del Gran Premio de Australia | AP
Fórmula 1
05/03/2026
F1 debe priorizar la seguridad ante conflicto en Oriente Medio, afirma Steiner: "No se pueden arriesgar vidas"
Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal
Futbol
05/03/2026
Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal