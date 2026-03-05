“¡Este videojuego SÍ me pertenece!”: Octagon Jr. le manda un guiño a Octagon

Octagon Jr. será uno de los luchadores de AAA que estará presente en la edición del 2K2026, un hecho que merece celebración por su espléndido trabajo sobre el cuadrilátero, pero no desperdició la oportunidad para mandarle un guiño al primer Octagon.

Continúan las referencias hacia Octagon

Octagon Jr. soltó un video en sus redes sociales, anunciando que estará en el videojuego que la WWE saca anualmente, el 2K26. En la versión de este año saldrán algunos luchadores que han aparecido constantemente en la programación de la empresa americana.

Octagon Jr. ha aparecido en los 2 eventos de Worlds Collide y una aparición repentina en Money in the Bank cuando retó a Dominik Mysterio por el campeonato intercontinental de la WWE.

Durante el video, sale el mexicano diciendo una referencia que todo México entiende: “Este videojuego SÍ me pertenece”, haciendo burla a lo que Octagon dijo en redes sociales. No ha sido el único en hacer referencia al amo de los 8 ángulos, ya que El Grande Americano es uno de los luchadores que más lo utiliza.

Foto Octagon Jr. l WWE

¿Qué otros luchadores aparecerán en el 2K26?

El lanzamiento del 2K26 es algo que muchos fanáticos de las luchitas esperan con ansias año con año, pero la edición de este 2026 será muy especial, no solo para los fans, sino para algunos luchadores.

Luchadores como Mr. Iguana, Psycho Clown, Hijo del Vikingo y Flammer debutarán en el videojuego de la WWE.