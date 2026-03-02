F1 2026: Charles Leclerc y otros pilotos que están obligados a volverse candidatos al título

La Temporada 2026 de Fórmula 1 está por comenzar y aunque con la nueva reglamentación todavía hay varias incógnitas, es claro los equipos que deben pelear por el campeonato. McLaren, como vigente bicampeón, Red Bull, Mercedes y Ferrari tienen la obligación de imponer condiciones y ser candidatos al título.

Por otra parte, a nivel individual, Lando Norris y Max Verstappen son, indiscutiblemente, dos de los que estarán constantemente en pelea por victorias y, por ende, por el Campeonato de Pilotos. Además de ellos dos, hay algunos otros competidores que -por experiencia y auto- prácticamente tienen la obligación de pelear por el título, y entre ellos se encuentra Charles Leclerc.

Charles Leclerc durante la pretemporada en Bahréin | AP

Leclerc y otros pilotos obligados a ser candidatos por el título

La de 2026 será la novena temporada en Fórmula 1 para el monegasco, quien es el piloto activo con más pole positions con 27, por detrás de Lewis Hamilton (104) y Verstappen (48). Sin embargo, Leclerc ha capitalizado su pole por victoria apenas en ocho carreras, situación que le ha impedido pelear por el título contra el piloto neerlandés y, el año pasado, contra Norris.

Con el respaldo de una escudería como Ferrari, la experiencia de ocho temporadas previas, y el talento que ha demostrado para hacer buenas clasificaciones, Leclerc tiene cierta obligación de este año ser un candidato más serio. No obstante, no será sencillo pues hay otros pilotos que también buscarán estar entre los mejores.

Hamilton y Charles Leclerc en el shakedown de Ferrari en Fiorano | AP

Óscar Piastri, que dominó al inicio de la Temporada 2025 pero finalizó tercero por su declive en la segunda mitad de la campaña, nuevamente tiene que estar en la pelea por el título. El australiano, a diferencia de Leclerc, tiene a su favor que ya demostró que sí tiene lo necesario para ser campeón, solo falta capitalizarlo.

En cambio, otro piloto en circunstancias similares a las del monegasco es George Russell. El británico ganó reflectores desde que en el Gran Premio de Sakhir en 2020 reemplazó a Hamilton y sumó tres puntos, al terminar la carrera en noveno lugar y con la vuelta rápida.

Sin embargo, desde su salto de Williams a Mercedes en 2022 no termina por afianzarse como un candidato serio al título, fuera del Top 3 en los cuatro años que lleva con las Flechas Plateadas e incluso octavo lugar del Campeonato en 2023. Por ello, en su segunda campaña como el piloto de experiencia de su equipo está obligado a dar un salto de calidad.

Oscar Piastri en la Temporada 2025 de Fórmula 1 | AP

¿Cuál es el mejor resultado de Leclerc y Russell en F1?

Hasta ahora, la mejor temporada del monegasco fue en 2022, cuando quedó subcampeón del Campeonato de Pilotos, 146 puntos por detrás de Verstappen y con una ventaja de apenas tres unidades sobre Sergio 'Checo' Pérez. El año pasado finalizó en el quinto lugar, con 77 puntos menos que Russell.

En el caso del británico, nunca ha finalizado por arriba del cuarto puesto en el Campeonato de Pilotos. Además del año pasado, Russell terminó en dicha posición en la Temporada 2022, a 30 puntos de Checo Pérez en el tercer lugar; por lo que ahora el piloto de Mercedes buscará una campaña histórica.