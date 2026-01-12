¡De aniversario! UEFA presenta balón conmemorativo de la Champions League

La UEFA presentó oficialmente el balón aniversario de la Champions League 2026, una edición especial que conmemora los 25 años del icónico diseño de estrellas que debutó a comienzos del siglo XXI y se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del futbol mundial. El acto se llevó a cabo en un evento exclusivo que reunió a autoridades del organismo, exfutbolistas y representantes de la marca encargada de su fabricación.

Este nuevo balón combina una estética moderna con un claro homenaje al primer balón estrella del torneo, utilizado por primera vez en la temporada 2001-2002. La esencia del diseño original se mantiene en la disposición de las estrellas, pero ahora reinterpretadas con líneas más estilizadas, efectos tridimensionales y una paleta de colores contemporánea que refuerza la identidad visual de la Champions League.

Desde el punto de vista tecnológico, el balón aniversario incorpora los últimos avances en materiales y aerodinámica. Su superficie cuenta con una textura optimizada para mejorar el control y la precisión, además de una estructura interna pensada para ofrecer un vuelo más estable, respondiendo a las exigencias del futbol de élite actual.

Una conmemoración especial

Durante la presentación, representantes de la UEFA destacaron que este balón no solo celebra un aniversario, sino también la evolución del torneo en estos 25 años. “Es un tributo a los momentos inolvidables, a los goles históricos y a las noches mágicas que han definido a la Champions League”, señalaron.

El diseño también incluye detalles gráficos que hacen referencia a ediciones pasadas del campeonato, integrando sutiles guiños a ciudades y finales emblemáticas. Estos elementos buscan conectar emocionalmente a jugadores y aficionados con la rica historia de la competición.

Exjugadores invitados al evento resaltaron la importancia simbólica del balón estrella, recordando cómo su aparición marcó una nueva era para el torneo. Para muchos, este objeto trascendió lo deportivo y se convirtió en un emblema cultural del fútbol europeo.

¿Habrá más versiones del balón?

El balón aniversario de la Champions League 2026 será utilizado en las Jornadas 7 y 8; también estará disponible en versiones comerciales para los aficionados. Se espera que se convierta en una pieza de colección, especialmente para quienes han seguido el torneo desde la introducción del diseño original.

Con esta presentación, la UEFA reafirma su intención de unir tradición e innovación, celebrando 25 años de un símbolo que ha acompañado a algunas de las páginas más memorables del fútbol. El balón aniversario no solo rodará en el césped, sino que también evocará la historia y la emoción que hacen única a la Champions League.