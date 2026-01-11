Rayados cierra mercado de fichajes: ¿beneficia o perjudica tener dos refuerzos?

Rayados de Monterrey arrancó el Clausura 2026 con el pie izquierdo tras caer en casa ante Toluca, un resultado que desde la primera jornada deja más preguntas que certezas en el entorno albiazul.

La derrota no solo significó la pérdida de tres puntos en el Gigante de Acero, sino que también evidenció carencias que ya habían sido anticipadas desde la directiva y el cuerpo técnico.

El club hizo ya oficial el fichaje de Luca Orellano, uno de los dos únicos refuerzos que tendrá el plantel para este torneo. Así lo confirmó José Antonio Noriega, presidente de Rayados, quien fue claro al señalar que el equipo se quedará únicamente con las incorporaciones de Orellano y Alonso Aceves, descartando más movimientos en el mercado.

El último fichaje | @Rayados

¿Beneficia o perjudica los únicos dos refuerzos?

La decisión abre el debate: ¿le beneficia o le perjudica a Rayados afrontar el torneo con solo dos refuerzos? En teoría, la continuidad del plantel puede interpretarse como confianza en una base sólida; sin embargo, el resultado del primer partido del Clausura 2026 parece inclinar la balanza hacia la preocupación.

El equipo mostró limitaciones ofensivas y poca profundidad en momentos clave del partido, aspectos que terminan reflejándose en el marcador.

La última derrota | IMAGO7

Las malas sensación de que respaldó Torrent

Estas sensaciones fueron respaldadas por el propio entrenador Domènec Torrent, quien al finalizar el encuentro no esquivó el tema y reconoció en conferencia de prensa que al equipo le hace falta alguien en la delantera. Una declaración que contrasta con la postura de la directiva y que refuerza la idea de que el plantel podría estar corto en zonas determinantes.

Con apenas una jornada disputada, el torneo aún es largo, pero Rayados ya enfrenta un escenario complejo: justificar con resultados la apuesta por pocos refuerzos o asumir que la planificación quedó a deber. El Clausura 2026 apenas comienza, pero en Monterrey las alarmas ya están encendidas.

La última derrota | IMAGO7