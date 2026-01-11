Turco Mohamed da sus impresiones tras primera victoria del Clausura 2026

El estratega destacó la actuación de Hugo González bajo los tres palos

Turco Mohamed da sus impresiones tras primera victoria del Clausura 2026
Antonio Mohamed | MEXSPORT
RICARDO OLIVARES
11 de Enero de 2026

Tras la victoria en el arranque de la temporada ante Rayados como visitante, Antonio Mohamed destacó el gran desempeño de su equipo por sacar los primeros tres puntos en una cancha complicada.

“Son tres puntos muy importantes ante un rival que va a estar peleando el campeonato, así que para nosotros es fundamental, sabiendo que no jugamos con el equipo completo. Para nosotros es importantísimo sumar”, comentó.

Antonio Mohamed | MEXSPORT
¿Qué dijo sobre Hugo González? 

Además, Antonio Mohamed reconoció el trabajo de Hugo González, después de atajar el penal a Sergio Canales.

Hugo está para eso, para atajar. Qué bueno que pudo detener el penal, actuó como debe hacerlo y nos ayudó a ganar el partido, así que es muy importante”, agregó.

Hugo González | MEXSPORT
La planeación de cara a los próximos cotejos

El técnico bicampeón habló sobre la planeación que tendrá el club para los próximos partidos.

“Ahora, en casa, los jugadores que se quedaron entrenando van a tener la posibilidad de jugar, más algunos que hoy tuvieron minutos. A medida que vayan pasando los días, el equipo va a ir tomando mejor forma”, sentenció.

Antonio Mohamed | MEXSPORT
