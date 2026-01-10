Rayados le dice no al Chucky Lozano: “el mercado está cerrado”

Luego del anuncio de la salida de Hirving ‘Chucky’ Lozano de San Diego FC, muchos rumores han surgido sobre las posibilidad de llegar al futbol mexicano y uno de ellos ha sido los Rayados de Monterrey; sin embargo, el presidente deportivo ha cerrado las puertas a esa posible llegada.

Durante la conferencia de prensa de las Rayadas Femenil José Antonio ‘Tato’ Noriega habló ante el cuestionamiento sobre el atacante mexicano y el vínculo que lo relacionaban con el conjunto de la Sultana del Norte acabando con todos los rumores.

Chucky Lozano l sandiegofc

“En general el mercado para nosotros está cerrado, en cuanto a las peticiones y las necesidades que conjuntamente con el cuerpo técnico varonil vimos y queríamos, pero siempre hay oportunidades de mercado, no la que tú mencionas, pero si llegara aparecer algo más nunca hay que cerrar las puertas a nada”, catapultó.

¿América también rechazó a Lozano?

De acuerdo con información de ESPN, la directiva azulcrema ha descartado entrar en cualquier puja por el exjugador del PSV y Napoli. A pesar de que Lozano es uno de los futbolistas mexicanos más mediáticos de los últimos años, para las Águilas su perfil no encaja con la planificación deportiva actual.

Chucky Lozano l sandiegofc

El rechazo del América no responde a una falta de calidad individual del jugador, sino a una cuestión de filosofía de plantilla y disciplina interna. Según los reportes, existen tres factores clave que cerraron las puertas de Coapa.

El cuerpo técnico busca perfiles específicos que se adapten al sistema de juego actual, y consideran que las posiciones ofensivas están bien cubiertas. Además, el alto sueldo que percibía el mexicano en la MLS sería un problema no solo para las Águilas, sino para cualquier equipo en México que busque repatriarlo.

¿Llegará a los Pumas?

Tras la noticia del mexicano y su salida del conjunto de San Diego FC Antonio Sancho, vicepresidente deportivo del Club Universidad Nacional no cerró las puertas al extremo mexicano, además de mencionar que el mercado de fichajes aún sigue abierto.

“Primero habría que ver si entra en el presupuesto. Un jugador como el ‘Chucky’ siempre resulta interesante; al final es un futbolista de gran nivel y con todo lo que ha hecho a nivel de Selección marca una diferencia por el nivel en el que juega. Sin embargo, la verdad es que no lo sabía y no lo hemos explorado ni analizado hasta ahora”, dijo Sancho.

Deja a San Diego FC l sandiegofc



