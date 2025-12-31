Antonio Mohamed: el nuevo Rey Midas del futbol mexicano

Toluca se convirtió en Bicampeón en el futbol mexicano, después de una dramática tanda desde los 11 pasos ante Tigres. Los Escarlatas ahora no hicieron un exorcismo, sino que lograron que los felinos tuvieran frente a frente al diablo, en un infierno conocido como el Estadio Nemesio Díez.

Antonio Mohamed logró un hito impresionante como entrenador, ya que logró su quinto título en balompié nacional. lo que lo coloca en una selecta lista dentro de la Liga MX. El gran logró de Mohamed lo ratifica como el nuevo 'Rey Midas' del futbol mexicano, ya que todo lo que toca, lo convierte en oro.

Toluca campeón Apertura 2025 I IMAGO7

El título de con Xolos de Tijuana

La travesía de Mohamed como un entrenador ganador comenzó en donde inicia la patria. En Tijuana, el 'Turco' logró su primer campeonato en el 2012, con un Xolos que ascendió tan solo dos años antes. Como si fuera una cuestión de destino o no, su primer título fue en donde ganó el último, en el Estadio Nemesio Díez.

Xolos campeón 2012 I IMAGO7

El segundo con las Águilas

Mohamed ganó su segundo título con América, cuando venció a Tigres en el Apertura 2014 con un global de 3-1. Las Águilas del estratega argentino tuvieron un gran desempeño ofensivo, sin embargo, la historia terminó poco tiempo después de ese título que durmió en Coapa.

Mohamed campeón con América I IMAGO7

Derrota por primera vez al América

A pesar de ganar un título con las Águilas, Mohamed convirtió al equipo de Coapa su mayor víctima. En un fatídico partido que se definió en penales, 'El Turco' se proclamó campeón en el Estadio Azteca con Rayados de Monterrey.

Mohamed campeón con Rayados I IMAGO7

¿Cómo fueron los títulos con Toluca?

El primer título de Antonio Mohamed con Toluca llegó en su primer torneo al frente del equipo, cuando derrotó al América gracias a un penal de Alexis Vega y un global de 2-0. Fue el mismo futbolista mexicano que de la misma forma decidió terminar con los Tigres, solo que en lugar de hacerlo en el tiempo regular, fue en la tanda de penaltis, en la que el canterano del equipo mexiquense cobró dos veces, ambas con soltura.

IMAGO7

Junto a ‘Vuce’ y ‘Nacho’

Mohamed entró a la lista de campeones con cuatro equipos distintos, junto a Ignacio Trelles y Víctor Manuel Vucetich. ‘Nacho’ ganó con Zacatepec, Toluca, Cruz Azul y Marte; por su parte, ‘Vuce’, ganó con León, Pachuca, Tecos y Rayados.