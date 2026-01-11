Atlético de San Luis vs Tigres EN VIVO Liga MX Clausura 2026 Jornada 1

La actividad dominical de la Liga MX cierra con un enfrentamiento de alto voltaje en territorio potosino. El Atlético de San Luis recibe a los Tigres este domingo en el Estadio Alfonso Lastras.

El duelo pone frente a frente a un equipo local que busca redención tras un año gris y a unos visitantes que llegan heridos tras haber perdido la final del torneo pasado de forma dramática.

Los Tigres, comandados por Guido Pizarro, llegan con la etiqueta de favoritos pero con la necesidad de sanar la herida del subcampeonato.

En el Apertura 2025, los de la UANL finalizaron como segundos de la tabla general con 36 puntos, demostrando una solidez defensiva envidiable. Sin embargo, la derrota en la tanda de penales ante Toluca en el Nemesio Diez dejó una cuenta pendiente que esperan empezar a cobrar desde esta primera visita a San Luis Potosí.

Por el lado del Atlético de San Luis, la urgencia de resultados es inmediata. Los potosinos tuvieron un Apertura 2025 para el olvido, terminando en la decimoquinta posición con solo 16 puntos.