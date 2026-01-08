Guido Pizarro habla sobre la falta de refuerzos en Tigres previo al debut en el Clausura 2026

Tigres se alista para debutar en el Clausura 2026 este domingo ante el Atlético San Luis, aún con la novedad de no contar con refuerzos. El técnico argentino, Guido Pizarro, habló sobre este tema, la falta de nuevas contrataciones para el club. “Confío mucho en el plantel, tenemos un gran plantel".

"El semestre pasado quedó demostrado que estamos aptos para competir y para ir en búsqueda de lo que queremos conseguir. Entendemos que hay situaciones que estamos trabajando para poder incorporar, pero confío plenamente en mi plantel y en lo que tenemos que hacer. Desde que estoy yo, la intención no es traer por traer", declaró.

Guido Pizarro habló de cara al Clausura 2026 | IMAGO 7

“El semestre pasado llegamos a la Final sin ocupar un cupo extranjero. Me ocupa encontrar a la persona correcta que venga a potenciar al equipo. Confío en el plantel que tengo y mi labor es potenciar a los que están, pero seguimos trabajando para encontrar esa pieza que nos haga crecer", añadió.

Además, Pizarro aclaró la situación sobre la salida de Javier Aquino, donde expresó su sentir tras enterarse sobre su baja de Tigres. "Sobre la salida de Javier Aquino, es un tema sensible y vale aclararlo. A Javi lo respeto mucho y me empatizo con su sentir, lo comprendo".

"Yo fui muy claro con él cuando vino a hablar conmigo: le dije que la prioridad no era él, sino el refuerzo que estamos trabajando para traer. Entiendo su postura, pero para mí lo más importante es la construcción del equipo y que Tigres siempre busque ir por más. Tigres está por encima de cualquier vínculo personal y mi obligación es ver por lo mejor para el equipo. Por respeto fui claro con él y entiendo que a veces lo mejor es mirar hacia el futuro", explicó.

Guido aseguró que confía en su plantel | IMAGO 7

Por último, el estratega argentino descartó la llegada de Miguel Merentiel y mencionó el porqué la salida de los jugadores de Tigres. “Sobre Merentiel, mi opinión es clara: es un gran jugador. Sinceramente no voy a dar vueltas, estamos buscando desde otro lugar, pero es un grandísimo jugador".

“Respecto a las salidas, en su mayoría fueron jugadores que no tenían mucha actividad. Fuimos coherentes con ellos y también entendimos que eran oportunidades para que siguieran desarrollándose. Acá estaban relegados, sin minutos y a veces sin participar en la práctica de futbol. Lo mejor para todos era que buscaran continuidad en otro club", finalizó.