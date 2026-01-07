Tigres comenzará el Clausura 2026 sin firmar ningún refuerzo

Tigres arrancará su participación en el Clausura 2026 este domingo cuando visite al Atlético San Luis, en lo que será su primer partido oficial del año. El equipo felino comenzará la competencia en medio de un panorama atípico, ya que hasta el momento no ha incorporado refuerzos a su plantel.

Tigres, subcampeón de la Liga MX | IMAGO7

La institución universitaria registra seis bajas de cara al arranque del certamen. Los jugadores que no continúan son Sebastián Córdova, Eugenio Pizzuto, Javier Aquino, Leonardo Flores, Eduardo Tercero y el arquero Fernando Tapia.

A pesar del número de salidas, la directiva ha optado por mantener la base del equipo que llegó hasta la final en el torneo anterior.

En términos de impacto deportivo, Tigres no parece perder demasiado con estas ausencias, ya que la mayoría de los futbolistas que dejaron el club tuvieron pocos minutos en la última campaña.

La excepción es Javier Aquino, quien sí fue una pieza recurrente en el esquema del equipo y cuya salida podría sentirse por su experiencia y versatilidad.

Tigres no ha firmado ningún refuerzo | IMAGO7

Uno de los principales focos de atención pasa por la ofensiva. Tigres no cuenta actualmente con un delantero refuerzo, situación que genera dudas considerando que este será el último torneo de André-Pierre Gignac con el club.

Además, tanto Nicolás Ibáñez como “Gacelo” López no mostraron su mejor versión en la temporada pasada, lo que podría convertirse en un factor determinante a lo largo del certamen.

Con este panorama, Tigres apostará nuevamente por la continuidad y la solidez de su plantel para competir desde el inicio, confiando en que la experiencia y el funcionamiento colectivo le permitan suplir la falta de incorporaciones en un torneo que comienza con interrogantes, pero también con expectativas altas tras haber alcanzado la final recientemente.