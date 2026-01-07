Santiago Muñoz es presentado como nuevo delantero de Atlético San Luis

Un nuevo delantero llegó a territorio potosino. Después de días de especulación, finalmente Atlético San Luis confirmó la llegada de Santiago Muñoz como refuerzo para el Clausura 2026.

El joven delantero regresa a la Liga MX de un breve paso por la MLS. Sin embargo, no jugará con Santos, equipo que lo vio nacer, sino que reforzará el ataque de los potosinos, que buscarán mejorar su rendimiento del pasado Apertura 2025.

"Al muñeco le salió el muñeco", fue la frase con la cual el equipo le dio la bienvenida al delantero, en un video en el cual cortó Rosca de Reyes. "Soy Santi Muñoz y ya soy potosino", expresa el delantero.

Atlético le dio una especial bienvenida a Muñoz | CAPTURA

La trayectoria de Santiago Muñoz

Santiago Muñoz cuenta con apenas 23 años pero ya acumula un recorrido interesante dentro y fuera del país. Su experiencia previa en la Liga MX y su reciente incursión en la MLS con el Sporting Kansas City le otorgan un perfil atractivo. El cuerpo técnico potosino valora su capacidad para generar peligro y su margen de crecimiento profesional.

Además, por su juventud es una apuesta importante para un proyecto deportivo que quiere consolidar jóvenes talentos. Mientras que para el futbolista, el vínculo con Atlético de Madrid le puede abrir las puertas para una proyección internacional y regresar a Europa, donde tuvo una breve experiencia con las categorías inferioes de Newcastle.

El club confirmó la llegada de Muñoz | CAPTURA

Durante su etapa en Inglaterra sumó nueve partidos, con un gol y una asistencia. Mientras que en Estados Unidos disputó 21 partidos y tuvo tres anotaciones. Mientras que con Santos, previo a su experiencia internacional disputó más de 80 partidos oficiales.

¿Quiénes son los refuerzos de Atlético San Luis?

Anderson Duarte, Leonardo Flores y Benjamín Galindo Jr. fueron los primeros refuerzos confirmados por el conjunto potosino. Mientras que los jugadores que se marcharon son Ronaldo Nájera y Rodrigo Dourado, este último rumbo a América.