Futbol de Estufa: Altas, bajas y rumores de Tigres para el Clausura 2026

Los Tigres se despidieron del Apertura 2025 después de una dolorosa derrota en la Gran Final ante Toluca. El equipo de Guido Pizarro logró demostrar a lo largo del semestre un futbol más completo en comparación a torneos anteriores, sin embargo, la meta ahora es el título del Clausura 2026.

La continuidad de Guido Pizarro no está en duda, pero el proyecto de Mauricio Culebro y Gerardo Torrado tendrá que buscar fichajes en algunas zonas del campo. De momento, las salidas o llegada en el equipo de la U de Nuevo León son solo rumores y sin nada oficial.

Tigres | IMAGO7

¿Hay rumores de salidas?

Sin embargo, una de las grandes interrogantes que surgió es sobre el posible retiro de uno de los emblemas del club: André-Pierre Gignac. Aunque, las grandes noticias llegaron para los aficionados del galo, pues se confirmó su permanencia un semestre más.

La primera baja que se confirmó fue la de Sebastián Córdova, quien no fue contemplado en los últimos partidos del equipo regiomontano. El exjugador de América y Necaxa tuvo un paso irregular desde su llegada a la U de Nuevo León.

Otra de las bajas fue la de Javier Aquino, quien señaló problemas con la directiva y su salida no fue del todo justa. Al momento, los dos jugadores son las únicas bajas del equipo universitario.

Además del rumor de la salida de 'Sebas', otro de los que apunta a tener nueva casa en el Clausura 2026 es Uriel Antuna. El extremo mexicano nunca se pudo adaptar al equipo de Nuevo León, por lo que sus nuevos aires estarían de vuelta en al Ciudad de México, en los Pumas

¿Retiro? | IMAGO7

Movimientos de Tigres

Altas:

Bajas: Sebastián Córdova, Javier Aquino

Rumores de altas: Fausto Vera, Carlos Rotondi

Rumores de bajas: Uriel Antuna (salida), Ángel Correa (venta)

Tigres | IMAGO7