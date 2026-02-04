El Reporte Ponce: Encerrona en Pumas tras humillación

Tardó casi dos horas en salir el equipo tras caer goleados por San Diego en la Concacaf. Los Pumas de Efraín Juárez se recluyeron en el vestidor para hablar de frente, fuerte, para contener la humillación en el juego de Ida y tratar de gestar la épica voltereta.

Juárez aseguró que fueron 60 minutos positivos de Universidad, pero se le olvida que se juegan al menos 90 cada partido y un 4-1 en contra dice mucho más.

SE HABLARON FUERTE EN EL VESTIDOR

Tras la derrota, Efraín empezó el discurso y regañó en el vestidor en San Diego. Pero cedió la palabra al grupo. La mayoría de los jugadores hablaron al frente, hicieron una autocrítica del resultado. Sólo no hablaron los más jóvenes y los que no jugaron. Por eso se tardaron tanto.

Los que hablaron reconocieron en qué se equivocaron en lo individual y apuntaron qué áreas de oportunidad se presentaron en lo grupal. No hubo discusión, sino ojos atentos y algunas cabezas bajas. La idea fue contener el pésimo resultado para impulsar la hazaña de la voltereta en CU. Veamos.

AGUIRRE VA POR LOS ESPAÑOLES

El Vasco estuvo también en San Diego para ver el partido… y para hablar con el Chucky Lozano, para entender su presente y futuro con opciones de Mundial. Una cosa es clara: si no juega no va. Y hará la gira por Europa.

Aguirre estará en España para hablar con los seleccionables, para hablar con dos futbolistas que recién aterrizan en LaLiga: Álvaro Fidalgo y Obed Vargas.

La FMF consultó con FIFA la viabilidad para que no exista problema para llamar al ex americanista, como hizo con Richie Ledezma y Brian Gutiérrez. Todo indica que no lo habrá.

El Maguito sabe que está la puerta a Selección Mexicana y el Vasco le explicará que se abrirá en marzo con la Fecha FIFA ante Portugal y Bélgica. Depende de Fida que gire picaporte para poder entrar al Mundial 26. ¡Vamos, Álvaro!

EL CRITICADO VISOREO TRAJO A OBED

Los llamados a jugadores juveniles a Selecciones Mexicanas generó polémica entre los puristas, ¿para qué buscar talento fuera de las fronteras? Incongruente que se cuestione la llegada de talento que sume y compita, si al final también son mexicanos. Con el fichaje de Obed Vargas al Atlético de Madrid bajará ese furor cuando lo veamos en el Mundial, estoy seguro.

Andrés Lillini es en gran responsable de sumar a Obed a México, pues tras integrarse a juveniles con Estados Unidos, el encargado de menores en FMF viajó a hablar con la familia del nacido en Alaska.

SEATTLE NO QUERÍA CEDERLO, PERO…

Lillini había citado dos veces a Obed para la Sub 23 de México, teniendo 18 años, pero Seattle Sounders lo negaba, aseguraba que no quería venir. Al director de selecciones menores le pareció raro y consiguió el teléfono del papá. Le habló y viajó a buscarlo.