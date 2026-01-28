Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Opinión

Trinity Rodman: el contrato que redefine el valor de las futbolistas

Trinity Rodman: el contrato que redefine el valor de las futbolistas I AP
Fulana de Tal by Fernanda Sainz
Fulana de Tal by Fernanda Sainz 17:18 - 28 enero 2026
Enlace copiado

Cuando se habla de hitos que marcan una era, pocos están tan llenos de significado como el que acaba de escribir Trinity Rodman. A sus 23 años, la delantera estadounidense firmó un contrato histórico con el Washington Spirit que la convierte en la futbolista mejor pagada del mundo, con un salario anual superior a 2 millones de dólares hasta 2028, incluyendo bonos y complementos.

Pero este contrato no es solo una cifra colosal: es una declaración de intenciones. En un deporte donde durante años los techos salariales parecían inamovibles, Rodman ha roto ese molde con resultados, consistencia y una presencia deportiva que la liga estadounidense —la NWSL— decidió proteger y potenciar. La historia de Trinity en el fútbol profesional comenzó en 2021, cuando fue elegida como la número 2 global en el draft de la NWSL directamente desde la escuela secundaria.

Desde ese momento, demostró que su talento iba mucho más allá de las estadísticas, fue pieza clave para que el Washington Spirit ganara su primer campeonato de liga, fue nombrada Novata del Año, y desde entonces ha sido una presencia constante en la élite de su club y de la selección de Estados Unidos.

Este nuevo acuerdo no solo supera récords previos de la NWSL, sino que coloca a Rodman por encima de cualquier otra futbolista en cuanto a ingresos por contrato, un umbral que amplía la visibilidad del talento femenino en todo el mundo. Hasta ahora, incluso jugadoras consideradas entre las más reconocidas del planeta, como Aitana Bonmatí, tenían salarios por debajo de ese umbral. El impacto de este contrato va más allá de la esfera económica.

Representa una transformación cultural y deportiva: el reconocimiento de que las futbolistas son figuras que generan valor, que atraen audiencias, que inspiran marcas y que merecen ser remuneradas de acuerdo con su impacto.

Si la NWSL introdujo la regla de High Impact Player para permitir compensaciones fuera del tope salarial, fue en gran parte para poder retener y potenciar figuras como Rodman. Rodman misma ha hablado de este momento como algo “monumental y que cambia el juego”, recordándonos que cada avance en el fútbol femenil no ocurre por casualidad, sino por un camino de trabajo, resiliencia y visión.

Su historia también inspira por su trasfondo personal, hija del legendario jugador de baloncesto Dennis Rodman, Trinity creció forjando su propio nombre y su propio destino, sin depender de la fama familiar, sino sustentada en su talento, su ética competitiva y su ambición. Y aunque el monto es impresionante, el verdadero valor está en lo que significa para las próximas generaciones: niñas que ahora pueden ver que una carrera en el fútbol puede ser no solo una pasión, sino una profesión con reconocimiento y recompensa real.

Este contrato abre puertas, expande horizontes y redefine expectativas. Porque en el deporte femenil cada logro individual empuja a toda una comunidad hacia adelante y con contratos como este, el futuro se ve más grande, más justo y más inspirador que nunca. ¡Abramos cancha!

Etiquetas relacionadas:
NWSL
