Obed despreció a mexicanos

Qué tremendo fichaje se aventó un futbolista mexicano que no pasó por el futbol mexicano: Obed Vargas al Atlético del Cholo es una de las mejores noticias de la Selección del Vasco de cara al Mundial. Y eso que despreció a dos poderosos de Liga MX.

El que se acercó primero muy seguro de poder contratar al juvenil del Seattle fue el América, que no pasó de un contacto con el club, porque Vargas y doña Rafaela Pimenta, su agente, los desdeñaron. Y después vino otra ofensiva más fuerte desde México: Tigres puso en la mesa del Sounders un ofertón irrechazable, pero aunque venía con un sueldazo para Obed, ni así los aceptó.

Pues se montó en su macho y le salió la jugada, porque el Aleti se animó por Vargas, además sabiendo que podía obtener pasaporte español gracias a que su madre también lo tiene, y así no ocupar plaza de extracomunitario en el club colchonero. Al final, Obed terminó ganando, así como el futbol mexicano, que ni lo formó.

FIDALGO, SELECCIONABLE SEGURO HASTA MARZO

Qué duro golpe para el americanismo la salida de Fidalgo, pero nada qué reprocharle, tiene la espina europea clavada y va por la suya. Lo que ha causado confusión son los tiempos de su elegibilidad para jugar con México, tanto que ni el Maguito está seguro, es más, por eso en Doña Fede, para no tener broncas, ya habían decidido llamarlo hasta la Fecha FIFA de marzo y no en el amistoso de Islandia en febrero. Pero si ya se fue, ¿cumplió el periodo o ya bailamos?

Aunque varios se animaron a decir que ya había saldado los cinco años que pide el reglamento fifero, propiamente aún no. Es cierto que América contrató a Álvaro desde finales de enero de 2021, pero se anunció oficialmente la contratación el 1 de febrero; sin embargo, debió salir a Houston para tramitar su visa de trabajo, por lo que volvió hasta el 4. Y sólo se puede inscribir hasta tener el trámite migratorio hecho. El asturiano arriba hoy 2 a España, es decir, que viajó el 1º, por lo que por días, propiamente no ha cumplido.

Me dicen que en Doña Fede creen que se cuenta desde que pisó suelo mexicano, por eso sí estuvo 5 años; sin embargo, para llamarlo en marzo no dejarán nada al azar y como hicieron con los gringos de Chivas, Ledezma y Gutiérrez, preguntaron ya en FIFA para asegurarse que no haya problema alguno. Para mí que aunque sea por unos días, no debe existir impedimento, ¿no?

RECICLAN EN EL NORTE A PURO BILLETAZO

El encargado de los fichajes de Rayados desde hace un par de años no es ni el Tato Noriega ni el Negro Lara, el bueno que contrata y negocia por orden directa de Filizola es el argentino Sebastián Luri, quien fuera directivo de Tigres, representante de talentos y que ahora es el principal asesor de la presidencia del Monterrey. Pero sigue cometiendo strikes.

Esta vez, Luri falló para poder traer a un atacante efectivo para suplir a Berte. Primero no pudo ni con Rafael Santos Borré del Inter de Porto Alegre y ahora tendrá que pagarle cerca de 5 millones de los verdes al Atlas por firmar a un atacante de 32 años, al serbio Djuka. Rayados continúa reciclando éxitos ajenos y aún no entiende que ese no es el camino para acercarse a los títulos. Deberían de hacer cambios estructurales, de rodearse de directivos que sí sepan ganar y no sólo vender imagen. En fin.

TALENTO DE TV CONGELADO… POR AHORA

Ya de cierre, pues la Conca que arranca hoy no se podrá ver en televisión abierta en nuestro país, pues va por la señal de los amigos de FOX (el del Corporation, el de los Murdoch, no el de Lauman). Y ahora sí, a desquitar a los más de 70 talentos que tienen ahí medio congelados por no tener más programas, en los cinco partidos de visitas de Tigres, América, Pumas, Rayados y Cruz Azul. Hoy sólo tienen dos shows regulares, ¿y por qué no amplían su barra de programación?