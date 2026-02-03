Roger Goodell, comisionado de la NFL, frena expansión de 18 juegos: “No es un hecho”

No tan rápido con una temporada de 18 juegos. Una semana después de que el propietario de los Patriots, Robert Kraft, lo hiciera parecer inevitable, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, dijo que expandir la temporada regular a 18 juegos "no es un hecho".

“No hemos tenido ninguna discusión formal al respecto y, francamente, muy pocas, si es que alguna, conversaciones informales”, expresó Goodell en su conferencia anual sobre el estado de la NFL antes del Super Bowl. "He escuchado a personas hablar de ello en el contexto. No es un hecho que lo haremos. No es algo que asumimos que sucederá. Es algo que queremos discutir con el liderazgo del sindicato".

¿Es inevitable sumar un juego más a la temporada?

Kraft hizo parecer que los 18 juegos eran una conclusión inevitable: "Quiero decirles que ahora vamos a empujar con todas nuestras fuerzas para hacer que los juegos internacionales sean más importantes para nosotros”, comentó Kraft a 98.5 FM la semana pasada. “Cada equipo jugará 18 (juegos de temporada regular) y dos (juegos de pretemporada) y eliminaremos uno de los juegos de pretemporada, y cada equipo cada año tendrá un juego en el extranjero".

Claramente, la noticia llegó a Goodell. Mencionó que la Asociación de Jugadores de la NFL pasará por una transición de liderazgo y que la conversación será compleja. Goodell señaló preocupaciones sobre la seguridad de los jugadores, cuestiones competitivas, la posible necesidad de agregar otra semana de descanso y el tamaño de las plantillas como áreas que deben abordarse a través de la negociación colectiva.

El contrato colectivo actual (CBA) entre la NFL y el sindicato de jugadores expira en 2030. Mientras (la NFLPA) determina sus prioridades, nosotros estamos haciendo lo mismo a nivel de propiedad para que cuando nos reunamos, podamos abordar estos temas juntos”, manifestó Goodell.

El impulso para un 18vo juego despegó cuando Goodell hizo una aparición en el Pat McAfee Show en el draft de la NFL 2024 en Detroit y dijo: "Preferiría reemplazar un juego de pretemporada con un juego de temporada regular cualquier día, eso es simplemente elegir calidad. Si llegamos a 18 (temporada regular) y dos (pretemporada), eso no es algo irrazonable”.

Lo ha retractado anteriormente, pero no hasta este punto. La NFL agregó un juego de 17 meses en 2021 en el CBA más reciente. La NFL investigará al copropietario de los Giants de Nuea York, Steve Tisch, y su relación con Jeffrey Epstein después de que su nombre apareció más de 400 veces en archivos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en relación con Epstein.

“Absolutamente revisaremos todos los hechos”, afirmó Goodell. "Revisaremos el contexto de esos y trataremos de entenderlo. Veremos cómo se enmarca eso bajo la política de conducta personal de la liga. Creo que tomaremos un paso a la vez. Primero obtenemos los hechos".

Tisch dijo la semana pasada que conoció a Epstein y que “intercambiaron correos electrónicos sobre mujeres adultas” y “discutieron sobre películas, filantropía e inversiones”. Pero Tisch, de 76 años, negoció haber ido a la isla de Epstein y nunca fue acusado en la investigación.

Epstein se suicidó en una celda de la cárcel de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser acusado de cargos federales de tráfico sexual. Los documentos fueron divulgados bajo la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, la ley promulgada después de meses de presión pública y política que requiere que el gobierno abra sus archivos sobre el difunto financiero y su confidente y exnovia, Ghislaine Maxwell.

Juegos internacionales

La NFL jugará su primer juego de temporada regular en Francia la próxima temporada con los Saints de Nueva Orleans listos para viajar a París este año y la liga también regresará a la Ciudad de México por primera vez desde 2022, aumentando el total de juegos internacionales a nueve en 2026.