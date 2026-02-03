¿Jugará Julio Urías con México en el Clásico Mundial? Benjamín Gil da postura respecto al pitcher

Un mes falta para que la Selección Mexicana se presente en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, en el cual enfrentará a Reino Unido en su primer partido. Y a pesar de las complicaciones que ha enfrentado la novena azteca con las rotaciones, el mánager Benjamín Gil reiteró la postura que expresó desde septiembre de 2024: Julio Urías no jugará con el Tri.

El lanzador zurdo no juega desde septiembre de 2023, cuando fue suspendido administrativamente en la MLB por una denuncia de violencia doméstica. Y aunque desde entonces se ha especulado mucho sobre su carrera, de momento sigue inactivo y no representará a México en la sexta edición del Clásico Mundial, que arranca el próximo jueves 5 de marzo.

¿Qué dijo Benjamín Gil sobre Julio Urías?

En atención a los medios de comunicación, el mánager mexicano evadió hablar directamente de la denuncia por violencia doméstica en contra de Urías Acosta, pero reconoció que el jugador tiene una situación legal por la cual no podrá participar. De igual forma, descartó que se trate de una decisión personal, sino que les informaron que no puede participar hasta que el caso legal esté cerrado.

Julio Urías en celebración con sus compañeros en el partido ante Puerto Rico en el Clásico Mundial 2026 | MEXSPORT

"El caso de Julio. Es un tema que no está vetado por Ligas Mayores; él (Julio Urías) tiene casos legales en Estados Unidos. Por ese motivo, a lo que tengo entendido, nuestra directiva y la federación han dicho que no puede participar hasta que todo eso esté en el pasado", quien mantiene la misma postura de hace más de un año, cuando en 2024 se le cuestionó sobre la convocatoria del pitcher sinaloense.

"A lo que tengo entendido, él no puede participar con la Selección. Espero que pueda corregir los temas que tenga que corregir en su vida personal.“Lo que sí te puedo decir es que le deseo la mejor de las suertes a Julio. Hay temas que están fuera de mi control y de mi opinión, que desconozco, no sé cómo está el tema legal", fueron sus palabras en aquella ocasión.

Por otra parte, en lo que respecta al Clásico Mundial de este año, Gil mencionó que Marcelo Mayer no asistirá por una operación en la muñeca que se realizó en agosto y la cual lo dejó fuera de actividad en su primera temporada con la MLB. Mientras que Isaac Paredes está a la espera de que se apruebe su seguro del utility mexicano para que pueda participar.

El historial de violencia de Julio Urías

La denuncia recibida en septiembre de 2023 fue la segunda que se presentó en contra del lanzador de 29 años, que en mayo de 2019 fue arrestado por primera vez por violencia doméstica. En dicha ocasión, el fiscal de la Ciudad de Los Ángeles, Mike Feuer, postergó el procesamiento de Urías con la condición de queel jugador compareciera en una vista. Además, se le condicionó a completar un programa de asesoramiento sobre violencia doméstica de 52 semanas.

Su segunda denuncia llegó en septiembre de 2023 cuando se le acusó de agredir a una mujer, al parecer su pareja, en las inmediaciones del Estadio BMO, a donde asistieron a un partido del LAFC en la MLS. Fue procesado y puesto en libertad después pagar la fianza correspondiente, pero las Grandes Ligas lo suspendieron administrativamente y en marzo de 2025 se confirmó su suspensión hasta el final del receso por el Juego de Estrellas de 2025, luego de que la Fiscalía lo acusó de cinco delitos menores. Aunque en ese momento se dijo que se reincorporaría el 17 de julio, de momento el jugador sigue inactivo.