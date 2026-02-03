Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

¿Tendrá problemas en el Super Bowl? Drake Maye revela cómo avanza lesión en su hombro derecho

Drake Mayer tras duelo ante Denver l AP
Ramiro Pérez Vásquez 08:51 - 03 febrero 2026
El quarterback presentó una molestia que lo marginó de las práctica en días anteriores

Los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle se preparan en la semana más tensa rumbo al Super Bowl de la NFL, Drake Maye levantó las alarmas luego de que en días anteriores presentara molestias en su hombro derecho; sin embargo, dio avances positivos para llegar a la cita en Santa Clara.

Drake Maye | AP

El quarterback habló de su recuperación durante el Opening Night, desde la Bahía en una auténtica fiesta de la NFL, en donde aseguró que ya no tiene molestias: “Me siento bien. Estaré bien. Lancé un buen rato, lancé tanto como lo haría en una práctica normal.”

“Me sentí genial y estoy deseando repetir el miércoles y el jueves para practicar, y el viernes para prepararme para una semana normal de entrenamiento”, catapultó en el evento el candidato a alzar el trofeo como Jugador Más Valioso.

Drake Maye llega a su primer Super Bowl | AP

Asimismo resaltó su rutina desde el vestidor previo a un juego: “Trato de mantener la misma rutina de calentamiento cada semana. Me pongo el zapato derecho antes que el izquierdo. Me pongo el calcetín izquierdo antes que el derecho”.

Enfocado en los Seahawks

Drake Maye ya visualiza a su rival catapultando su enfrentamiento ante una aguerrida defensiva: “Mee sentí bien desde el vuelo y el lanzamiento de hoy, creo que he dado vuelta a la página. Realmente no tenía ninguna duda de estar al 100 por ciento para el juego, este es el Super Bowl.”

¿Qué dijo Sam Darnold?

Sam Darnold también fue uno de los protagonistas que dejó buenas sensaciones durante el evento donde reiteró su fe: ““Creo que es importante que cualquiera pueda compartir lo que cree y comprender exactamente quién es como persona”.

Sam Darnold en la Final de la NFC | AP

El quarterback de los Seahawks de Seattle recibió elogios de, coordinador ofensivo, Klint Kubiak: “Es increíble. Se despierta a horas intempestivas, llega a las instalaciones entre las 4 y las 4:30 de la mañana y llega más tarde que nadie.”

“Es alguien muy dedicado, le encanta el futbol americano y es muy honesto y comunicativo con sus jugadores”, catapultó Kubiak mostrando la vida más intima del elemento que estará en busca de alzar el Super Tazón en Santa Clara.

