Williams presentó la decoración de su auto tras perderse los tests de la Fórmula 1 en Barcelona

Poco más de un mes falta para el inicio de la Temporada 2026 de la Fórmula 1 y poco a poco se van conociendo los autos de las escuderías. Este martes fue el turno de Williams de revelar la decoración de su nuevo monoplaza, el único que no ha salido para nada a pista.

Los de Grove fueron los únicos que no asistieron a las pruebas privadas en el Circuito de Barcelona-Catalunya la semana pasada, debido a que tuvieron complicaciones en el programa de FW48. Sin embargo, al interior de la escudería descartaron que sea motivo de preocupación y este martes ya dieron a conocer los detalles, al menos físicos, de su monoplaza.

Carlos Sainz a lado de Alex Albon durante el desfile de pilotos en el Autódromo Hermanos Rodríguez en 2025 | MEXSPORT

"2026 es el siguiente paso en el camino de regreso hacia la cima para Williams, al entrar en una nueva era para el deporte, y estamos entusiasmados con la temporada que se avecina", declaró el jefe del equipo, James Vowles. "Tenemos una gran alineación de pilotos, algunos nuevos socios fantásticos, una base de fanáticos en constante crecimiento y queremos construir sobre el éxito que saboreamos el año pasado".

"No somos ingenuos respecto al desafío que tenemos por delante. Nadie sabe con certeza qué sucederá en la primera carrera, pero estamos deseando descubrirlo y esperamos que a nuestros fanáticos les encante alentarnos con esta gran nueva decoración", añadió el directivo británico durante el evento de presentación.

Carlos Sainz y Alex Albon durante el desfile de pilotos de la Fórmula 1 en el Gran Premio de México 2025 | MEXSPORT

¿Cómo es el nuevo monoplaza de Williams en la F1?

Al igual que sus predecesores, el FW48 lucirá un diseño principalmente azul oscuro, con negro en la parte de abajo, desde el lateral del chasis hasta la parte trasera del auto. Además, en esta ocasión incorporó el azul claro y el blanco en los pontones laterales, donde se pueden apreciar los logotipos de dos patrocinadores relevantes del equipo británico.

Además, en la parte de la trompa y en la parte trasera del auto, aunque sutil, se nota una línea rojiblanca que enmarca la sección negra del auto. Este detalle emula a los autos ganadores que tuvo Williams: el característica de los coches Williams ganadores del Mundial, como el FW14B de Nigel Mansell en 1992 y el FW18 de Damon Hill en 1996, que celebra su aniversario 30. Ambos autos fueron diseñados por Adrian Newey en su momento.

The wait is over. Meet the FW48 livery 🤩 pic.twitter.com/Q88qWS0jI5 — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) February 3, 2026

Williams tiene claros sus objetivos para 2026

A pesar del revés de no presentarse en Montmeló, los de Grove mantienen el ánimo a tope con miras a repetir -al menos- el quinto lugar obtenido en el Campeonato de Constructores en 2025. Al respecto, Vowles enfatizó que el programa de desarrollo del auto va en buen tiempo y que pudieron haber estado en Barcelona, pero que con ello habrían quedado limitados en cuanto a la cantidad de repuestos.

"Tenemos la unidad de potencia proporcionada por Mercedes, la caja de cambios proporcionada por Mercedes, así que el aprendizaje que ellos están atravesando esta semana en Barcelona se trasladará a nosotros, en Bahréin", y aclaró que no quiere depender del trabajo de los de Brackley, pero consideró que sí es una situación favorable que les permite llegar en mejores condiciones a la pretemporada que se realizará del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero

"Confío en que con seis días en Bahréin, recorreremos el programa que necesitamos, y es por eso que ahora estamos en el VTT [Virtual Test Track]. Quería asegurarme que desde el comienzo en Bahréin tengamos un coche fiable listo para salir a pista, para que no estemos allí haciendo lo que muchos individuos y equipos están intentando con todas sus fuerzas hacer en Barcelona, pero sin salir del garaje. Tenemos que estar ahí listos para rodar", finalizó.