Reaparece La Nicholette: Promete contar la verdad sobre su secuestro

Luego del secuestro que sufrió en Culiacán, Sinaloa, la influencer Nicole Pardo Molina, conocida como La Nicholette, reapareció públicamente para anunciar que revelará lo que vivió. Pidió frenar los ataques en su contra y aseguró que busca cerrar este episodio para iniciar una nueva etapa en su vida.

Nicole Pardo Molina, creadora de contenido conocida en redes sociales como La Nicholette, rompió el silencio tras el secuestro que sufrió en la capital de Sinaloa y adelantó que próximamente dará a conocer su versión de lo ocurrido. Su mensaje se da después de varios días de especulación y señalamientos que circularon en plataformas digitales.

La Nicholette reapareció en redes sociales tras el secuestro que sufrió en Culiacán y anunció que contará su versión de los hechos./ RS

La joven influencer fue privada de la libertad el 19 de enero en un sector residencial de Culiacán, cuando hombres armados la interceptaron mientras se encontraba dentro de su vehículo. El caso generó atención nacional luego de que se difundieran imágenes captadas por una cámara instalada en su camioneta, donde se observa el momento del secuestro.

¿Por qué decidió hablar ahora La Nicholette?

Tras permanecer alejada del ojo público, La Nicholette explicó que decidió pronunciarse debido al clima de hostilidad que ha enfrentado desde su liberación. La influencer señaló que ha recibido mensajes ofensivos, amenazas y acusaciones, lo que la llevó a anunciar que contará su verdad para poner fin a la polémica.

La Nicholette pidió respeto y aseguró que busca cerrar este episodio para comenzar una nueva etapa personal./ Captura de pantalla

“En estos días saldré a contar lo que en verdad me pasó para dejar todo en el pasado. Todos cometemos errores, acabo de cumplir 21 años. Déjenme ser, ahora me toca empezar de cero otra vez”.

En su mensaje también dejó claro que no busca confrontación, sino cerrar un ciclo personal complicado y recuperar su tranquilidad, invitando únicamente a quienes deseen acompañarla en esta nueva etapa.

Días después del hecho, autoridades estatales confirmaron que la influencer fue localizada con vida, aunque no se dieron a conocer detalles sobre cómo ocurrió su liberación ni si hay personas detenidas relacionadas con el caso. Esta falta de información oficial dio pie a múltiples versiones no confirmadas.

El secuestro de Nicole Pardo Molina ocurrió el 19 de enero en un sector residencial de Culiacán, Sinaloa./ X:@LuisCardenasMx

Además, previo a su reaparición, circuló un video en redes sociales en el que La Nicholette aparece leyendo un mensaje, lo que generó confusión y dudas entre usuarios. Hasta ahora, no existe confirmación oficial sobre el contexto ni la autenticidad de dicho material.