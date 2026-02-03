¿Cuál es la fecha límite para registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026?

El programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro inició un nuevo proceso de incorporación el pasado 2 de febrero, con el fin de que más personas jóvenes puedan integrarse a espacios de capacitación en empresas, negocios y centros de trabajo registrados ante la iniciativa.

Esta etapa está dirigida a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan al momento de su registro. Quienes sean aceptados participarán durante 12 meses como aprendices, periodo en el que recibirán formación práctica y acompañamiento por parte de un tutor asignado en el centro de trabajo.

Las y los aprendices reciben un apoyo mensual de 9 mil 582 pesos durante 12 meses de capacitación laboral./ Captura de pantalla

¿Cuánto apoyo económico ofrece Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026?

Para el año 2026, el programa contempla un apoyo mensual de 9 mil 582 pesos, cifra que corresponde al ajuste del salario mínimo vigente. Además del recurso económico, las y los participantes cuentan con seguro médico del IMSS, que cubre enfermedades generales, maternidad y riesgos de trabajo durante toda la duración de la capacitación.

Desde su creación, Jóvenes Construyendo el Futuro ha incorporado a 3 millones 423 mil 461 jóvenes, de los cuales 58 por ciento son mujeres, lo que ha significado una inversión social acumulada de 158 mil millones de pesos, consolidándolo como uno de los programas de capacitación laboral más amplios del país.

La capacitación se realiza en empresas, negocios y centros de trabajo registrados ante el programa federal./ RS

🤓De acuerdo con las reglas de operación del Programa, al momento de postularte deberás cargar estos documentos. 👀#jovenesconstruyendoelfuturo #elfuturoesjoven #postulacionesjcf pic.twitter.com/2FJ1986U4b — Jóvenes Construyendo el Futuro (@JovConFuturo) February 2, 2026

¿Hasta cuándo se puede hacer el registro al programa?

Las autoridades informaron que no existe una fecha límite específica para registrarse; sin embargo, esta convocatoria permanecerá abierta hasta que se ocupen los 36 mil espacios disponibles en zonas focalizadas durante esta etapa. La plataforma se actualizará conforme se vayan cubriendo las metas establecidas.

El proceso de inscripción se realiza a través de la plataforma oficial, donde las personas interesadas deben crear una cuenta, completar su perfil y subir documentos como identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y fotografía reciente, además de aceptar la carta compromiso y los términos del programa.

Una vez validado el registro, las y los jóvenes pueden participar en el periodo de vinculación mediante el Mapa de Focalización, el cual indica la disponibilidad de espacios por municipio. Tras seleccionar un centro de trabajo y ser aceptados por un tutor, inicia formalmente la capacitación, con evaluaciones mensuales de desempeño.

El proceso de vinculación se realiza mediante el Mapa de Focalización, que indica la disponibilidad de espacios por municipio./ RS