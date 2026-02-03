Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Cuál es la fecha límite para registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026?

Personas jóvenes de 18 a 29 años pueden incorporarse al programa si no estudian ni trabajan al momento del registro./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 11:52 - 03 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros a partir del 2 de febrero de 2026

El programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro inició un nuevo proceso de incorporación el pasado 2 de febrero, con el fin de que más personas jóvenes puedan integrarse a espacios de capacitación en empresas, negocios y centros de trabajo registrados ante la iniciativa.

Esta etapa está dirigida a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan al momento de su registro. Quienes sean aceptados participarán durante 12 meses como aprendices, periodo en el que recibirán formación práctica y acompañamiento por parte de un tutor asignado en el centro de trabajo.

Las y los aprendices reciben un apoyo mensual de 9 mil 582 pesos durante 12 meses de capacitación laboral./ Captura de pantalla

¿Cuánto apoyo económico ofrece Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026?

Para el año 2026, el programa contempla un apoyo mensual de 9 mil 582 pesos, cifra que corresponde al ajuste del salario mínimo vigente. Además del recurso económico, las y los participantes cuentan con seguro médico del IMSS, que cubre enfermedades generales, maternidad y riesgos de trabajo durante toda la duración de la capacitación.

Desde su creación, Jóvenes Construyendo el Futuro ha incorporado a 3 millones 423 mil 461 jóvenes, de los cuales 58 por ciento son mujeres, lo que ha significado una inversión social acumulada de 158 mil millones de pesos, consolidándolo como uno de los programas de capacitación laboral más amplios del país.

La capacitación se realiza en empresas, negocios y centros de trabajo registrados ante el programa federal./ RS

¿Hasta cuándo se puede hacer el registro al programa?

Las autoridades informaron que no existe una fecha límite específica para registrarse; sin embargo, esta convocatoria permanecerá abierta hasta que se ocupen los 36 mil espacios disponibles en zonas focalizadas durante esta etapa. La plataforma se actualizará conforme se vayan cubriendo las metas establecidas.

El proceso de inscripción se realiza a través de la plataforma oficial, donde las personas interesadas deben crear una cuenta, completar su perfil y subir documentos como identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y fotografía reciente, además de aceptar la carta compromiso y los términos del programa.

Una vez validado el registro, las y los jóvenes pueden participar en el periodo de vinculación mediante el Mapa de Focalización, el cual indica la disponibilidad de espacios por municipio. Tras seleccionar un centro de trabajo y ser aceptados por un tutor, inicia formalmente la capacitación, con evaluaciones mensuales de desempeño.

El proceso de vinculación se realiza mediante el Mapa de Focalización, que indica la disponibilidad de espacios por municipio./ RS

De acuerdo con las autoridades, el programa continuará ampliando su cobertura durante 2026, con la meta de incorporar 500 mil nuevos jóvenes, fortaleciendo el vínculo entre el sector productivo y el desarrollo profesional de las nuevas generaciones.

Últimos videos
Lo Último
13:51 Julian Quiñones dio asistencia en victoria de Al Qadisiya en Arabia Saudita
13:45 Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
13:44 Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
13:38 Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
13:19 Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?
13:04 Trump celebra victoria de EU sobre México en guerra de 1847; llama “expansión divina” quedarse con Texas
13:01 Pep Guardiola se queja de sus fichajes con Manchester City: "No entiendo como el club no gasta más dinero"
12:48 ¿Cuándo inicia la temporada de calor en México 2026 y qué estados serán los más afectados?
12:25 ¿Vuelve a CU? Alan Mozo confiesa que quiere regresar a Pumas: “Si llaman, yo siempre voy a estar abierto”
12:23 ¿Cuándo se realizará el desfile del Año Nuevo Chino 2026 en el Centro Histórico de la CDMX?
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul llega a acuerdo con Nacional por Christian Ebere; Camilo Cándido fue involucrado en negociación
2
Futbol Álvaro Fidalgo rompe el silencio sobre su futuro con la Selección Mexicana: "Es una posibilidad"
3
Futbol Oficial: Raphael Veiga es anunciado como nuevo jugador del América
4
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?
5
Futbol San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
6
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el Forge FC vs Tigres?
Te recomendamos
Julián Quiñones celebra tras anotar en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
03/02/2026
Julian Quiñones dio asistencia en victoria de Al Qadisiya en Arabia Saudita
Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
Contra
03/02/2026
Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
Futbol
03/02/2026
Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
Contra
03/02/2026
Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
Cruz Azul visita a Vancouver FC en la Primera Ronda de la Concachampions | RÉCORD
Futbol
03/02/2026
Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?
Trump celebra victoria de EU sobre México en guerra de 1847; llama “expansión divina” quedarse con Texas
Contra
03/02/2026
Trump celebra victoria de EU sobre México en guerra de 1847; llama “expansión divina” quedarse con Texas