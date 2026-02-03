Pep Guardiola se queja de sus fichajes con Manchester City: "No entiendo como el club no gasta más dinero"

Manchester City no ha tenido los resultados esperados durante los últimos meses; sin embargo, el equipo se mantiene en la parte más alta de la tabla, siendo el segundo lugar y siguiendo de cerca a Arsenal rumbo a la recta final de la Premier League.

Pep Guardiola, incluso con la posición en la tabla que tiene y la plantilla a la que dirige, se ha quejado públicamente de lo poco que gasta su directiva, argumentando que de esa manera no podrán cumplir los objetivos trazados para esta campaña.

Guardiola no se siente cómodo con los fichajes que han llegado al City | AP

Fichajes aún más caros

Durante una conferencia de prensa, el exentrenador del Barcelona levantó la voz al dejar en claro que definitivamente no está contento con la cantidad de dinero que se ha gastado su equipo para la temporada en curso, pues le gustaría tener más, para poder competir de mejor manera.

En el gasto neto de los últimos 5 años, somos el séptimo de la Premier League. Quiero ser el primero, no entiendo cómo no gastamos más

Pep no se siente cómodo con la plantilla que tiene | AP

Pep además ha asegurado sentirse "enfafado" por dicha situación, ya que ahora los demás equipos también tienen la posibilidad de ganar gracias a su presupuesto y a sus fichajes, pero no dejó pasar la oportunidad de 'invitar' a que lo hagan, lanzando una especie de reto: "Tienen que ganarlo todo. Vamos, estoy esperando".

¿Cuáles fueron los fichajes del City para esta campaña?

Para la segunda parte de la campaña 2025-2026, Manchester City ha tenido un par de fichajes que para cualquier equipo le parecerían de altura y suficientes para poder competir, pero este no es el caso de Guardiola.

Uno de ellos llegó procedente del Bournemouth, pues Antoine Semenyo se ha sumado a la plantilla de los Ciudadanos como parte del ataque; el inglés ha tenido un impacto inmediato con el cuadro de Guardiola al anotar goles en varios torneos como la FA Cup y la misma Premier League.