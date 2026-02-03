Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Pep Guardiola se queja de sus fichajes con Manchester City: "No entiendo como el club no gasta más dinero"

Mauricio Díaz Valdivia 13:01 - 03 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El entrenador de los Citizens considera que su directiva no ha hecho el esfuerzo de llevar a los mejores jugadores para competir en el futbol de Inglaterra

Manchester City no ha tenido los resultados esperados durante los últimos meses; sin embargo, el equipo se mantiene en la parte más alta de la tabla, siendo el segundo lugar y siguiendo de cerca a Arsenal rumbo a la recta final de la Premier League.

Pep Guardiola, incluso con la posición en la tabla que tiene y la plantilla a la que dirige, se ha quejado públicamente de lo poco que gasta su directiva, argumentando que de esa manera no podrán cumplir los objetivos trazados para esta campaña.

Guardiola no se siente cómodo con los fichajes que han llegado al City | AP

Fichajes aún más caros

Durante una conferencia de prensa, el exentrenador del Barcelona levantó la voz al dejar en claro que definitivamente no está contento con la cantidad de dinero que se ha gastado su equipo para la temporada en curso, pues le gustaría tener más, para poder competir de mejor manera.

En el gasto neto de los últimos 5 años, somos el séptimo de la Premier League. Quiero ser el primero, no entiendo cómo no gastamos más
Pep no se siente cómodo con la plantilla que tiene | AP

Pep además ha asegurado sentirse "enfafado" por dicha situación, ya que ahora los demás equipos también tienen la posibilidad de ganar gracias a su presupuesto y a sus fichajes, pero no dejó pasar la oportunidad de 'invitar' a que lo hagan, lanzando una especie de reto: "Tienen que ganarlo todo. Vamos, estoy esperando".

¿Cuáles fueron los fichajes del City para esta campaña?

Para la segunda parte de la campaña 2025-2026, Manchester City ha tenido un par de fichajes que para cualquier equipo le parecerían de altura y suficientes para poder competir, pero este no es el caso de Guardiola.

Uno de ellos llegó procedente del Bournemouth, pues Antoine Semenyo se ha sumado a la plantilla de los Ciudadanos como parte del ataque; el inglés ha tenido un impacto inmediato con el cuadro de Guardiola al anotar goles en varios torneos como la FA Cup y la misma Premier League.

El otro de los que ha llegado a Manchester es Marc Guéhi, probablemente el mejor defensa central de Inglaterra en la actualidad; procedente del Crystal palace, en una de sus primeras apariciones ya tuvo un desafortunado autogol en contra de Tottenham, no entregando, al menos de inmediato, los resultados que se esperan de él.

Últimos videos
Lo Último
14:02 ¿Cuándo y dónde ver el Omonia vs AEL Limassol?
13:51 Julian Quiñones dio asistencia en victoria de Al Qadisiya en Arabia Saudita
13:45 Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
13:44 Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
13:38 Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
13:19 Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?
13:04 Trump celebra victoria de EU sobre México en guerra de 1847; llama “expansión divina” quedarse con Texas
13:01 Pep Guardiola se queja de sus fichajes con Manchester City: "No entiendo como el club no gasta más dinero"
12:48 ¿Cuándo inicia la temporada de calor en México 2026 y qué estados serán los más afectados?
12:25 ¿Vuelve a CU? Alan Mozo confiesa que quiere regresar a Pumas: “Si llaman, yo siempre voy a estar abierto”
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul llega a acuerdo con Nacional por Christian Ebere; Camilo Cándido fue involucrado en negociación
2
Futbol Álvaro Fidalgo rompe el silencio sobre su futuro con la Selección Mexicana: "Es una posibilidad"
3
Futbol Oficial: Raphael Veiga es anunciado como nuevo jugador del América
4
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?
5
Futbol San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
6
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el Forge FC vs Tigres?
Te recomendamos
¿Cuándo y dónde ver el Omonia vs AEL Limassol?
Futbol
03/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Omonia vs AEL Limassol?
Julián Quiñones celebra tras anotar en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
03/02/2026
Julian Quiñones dio asistencia en victoria de Al Qadisiya en Arabia Saudita
Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
Contra
03/02/2026
Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
Futbol
03/02/2026
Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
Contra
03/02/2026
Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
Cruz Azul visita a Vancouver FC en la Primera Ronda de la Concachampions | RÉCORD
Futbol
03/02/2026
Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?