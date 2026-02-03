Julian Quiñones dio asistencia en victoria de Al Qadisiya en Arabia Saudita

Por noveno partido consecutivo, Julián Quiñones hizo la diferencia en el marcador y sigue calentando motores con miras a la Copa Mundial Norteamérica 2026. El colombiano nacionalizado mexicano se quedó sin gol en la visita de Al-Qadisiya a Al-Khaleej, pero puso asistencia en la victoria de su equipo por la mínima diferencia.

En el último compromiso de la Jornada 20 de la Liga Profesional Saudí, los dirigidos por Brendan Rodgers batallaron para abrir el marcador ante su rival, actuamente octavo en la clasificación. Fue a cinco minutos del descanso que Mateo Retegui finalmente rompió con el empate sin goles, gracias a una buena jugada de Quiñones por la banda derecha.

Julián Quiñones en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN

Así fue el gol de Al Qadisiya con asistencia de Quiñones

Después de un pase filtrado, Julián no controló el esférico y lo dejó correr hasta que, una vez dentro del área, de primera intención mandó un centro al límite del área chica. A pesar de que un defensa rival se barrió y ligeramente tocó el balón, no logró cortar el pase que llegó hasta los pies de Retegui, que con un tiro potente puso el 0-1 que se mantuvo hasta el final del compromiso.

Fue la segunda asistencia de la temporada para Quiñones, primera del año. Además, fue su novena participación en gol de forma consecutiva, racha que comenzó desde el triunfo 2-3 ante Al-Shabab el 31 de diciembre de 2025, cuando dio gol y asistencia.

Mateo Retegui en celebración con Al-Qadisiyah | GROSBY GROUP

Posteriormente, ya en lo que va de 2026, el atacante marcó frente Al-Riyadh, Al-Nassr, Al-Fayha, Al-Hazem, Al-Ittihad, Al-Najma y Al-Hilal. De esos siete partidos destacaron el de Al-Fayha, en el cual hizo un hat-trick, y el de Al-Ittihad, en el cual firmó un doblete. Con ello, Quiñones se mantiene con 17 goles en la lucha por el título de goleo, empatado con Cristiano Ronaldo y con uno menos que Ivan Toney.

¿Cuándo juega de nuevo Quiñones y Al-Qadisiya?

Con este resultado, Al-Qadisiyah llegó a 43 puntos y está a cuatro puntos de Al-Hilal, líder de la competencia. Su siguiente compromiso está programado para el sábado 7 de febrero de 2026, a las 11:30 horas (tiempo del centro de México), en casa contra Al-Fateh, que se encuentra en el décimo puesto de la tabla general.

En su anterior compromiso de la actual temporada, Al-Qadisiyah se impuso como visitante 0-1, con un solitario tanto de Quiñones. Por lo que el atacante tratará de repetir su actuación en esta ocasión y extender su buena racha, para confirmarse como el delantero de la Selección Mexicana con más ritmo previo al Mundial 2026.