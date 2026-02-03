Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Julian Quiñones dio asistencia en victoria de Al Qadisiya en Arabia Saudita

Julián Quiñones celebra tras anotar en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Julián Quiñones celebra tras anotar en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Ana Patricia Spíndola Andrade 13:51 - 03 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El seleccionado mexicano mantiene el paso firme y no deja de hacerse presente en los goles de su equipo, que sigue lejos de la pelea por el título

Por noveno partido consecutivo, Julián Quiñones hizo la diferencia en el marcador y sigue calentando motores con miras a la Copa Mundial Norteamérica 2026. El colombiano nacionalizado mexicano se quedó sin gol en la visita de Al-Qadisiya a Al-Khaleej, pero puso asistencia en la victoria de su equipo por la mínima diferencia.

En el último compromiso de la Jornada 20 de la Liga Profesional Saudí, los dirigidos por Brendan Rodgers batallaron para abrir el marcador ante su rival, actuamente octavo en la clasificación. Fue a cinco minutos del descanso que Mateo Retegui finalmente rompió con el empate sin goles, gracias a una buena jugada de Quiñones por la banda derecha.

Julián Quiñones en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Julián Quiñones en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN

Así fue el gol de Al Qadisiya con asistencia de Quiñones

Después de un pase filtrado, Julián no controló el esférico y lo dejó correr hasta que, una vez dentro del área, de primera intención mandó un centro al límite del área chica. A pesar de que un defensa rival se barrió y ligeramente tocó el balón, no logró cortar el pase que llegó hasta los pies de Retegui, que con un tiro potente puso el 0-1 que se mantuvo hasta el final del compromiso.

Fue la segunda asistencia de la temporada para Quiñones, primera del año. Además, fue su novena participación en gol de forma consecutiva, racha que comenzó desde el triunfo 2-3 ante Al-Shabab el 31 de diciembre de 2025, cuando dio gol y asistencia.

Mateo Retegui en celebración con Al-Qadisiyah | GROSBY GROUP
Mateo Retegui en celebración con Al-Qadisiyah | GROSBY GROUP

Posteriormente, ya en lo que va de 2026, el atacante marcó frente Al-Riyadh, Al-Nassr, Al-Fayha, Al-Hazem, Al-Ittihad, Al-Najma y Al-Hilal. De esos siete partidos destacaron el de Al-Fayha, en el cual hizo un hat-trick, y el de Al-Ittihad, en el cual firmó un doblete. Con ello, Quiñones se mantiene con 17 goles en la lucha por el título de goleo, empatado con Cristiano Ronaldo y con uno menos que Ivan Toney.

¿Cuándo juega de nuevo Quiñones y Al-Qadisiya?

Con este resultado, Al-Qadisiyah llegó a 43 puntos y está a cuatro puntos de Al-Hilal, líder de la competencia. Su siguiente compromiso está programado para el sábado 7 de febrero de 2026, a las 11:30 horas (tiempo del centro de México), en casa contra Al-Fateh, que se encuentra en el décimo puesto de la tabla general.

En su anterior compromiso de la actual temporada, Al-Qadisiyah se impuso como visitante 0-1, con un solitario tanto de Quiñones. Por lo que el atacante tratará de repetir su actuación en esta ocasión y extender su buena racha, para confirmarse como el delantero de la Selección Mexicana con más ritmo previo al Mundial 2026.

Quiñones con México I IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
14:02 ¿Cuándo y dónde ver el Omonia vs AEL Limassol?
13:51 Julian Quiñones dio asistencia en victoria de Al Qadisiya en Arabia Saudita
13:45 Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
13:44 Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
13:38 Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
13:19 Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?
13:04 Trump celebra victoria de EU sobre México en guerra de 1847; llama “expansión divina” quedarse con Texas
13:01 Pep Guardiola se queja de sus fichajes con Manchester City: "No entiendo como el club no gasta más dinero"
12:48 ¿Cuándo inicia la temporada de calor en México 2026 y qué estados serán los más afectados?
12:25 ¿Vuelve a CU? Alan Mozo confiesa que quiere regresar a Pumas: “Si llaman, yo siempre voy a estar abierto”
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul llega a acuerdo con Nacional por Christian Ebere; Camilo Cándido fue involucrado en negociación
2
Futbol Álvaro Fidalgo rompe el silencio sobre su futuro con la Selección Mexicana: "Es una posibilidad"
3
Futbol Oficial: Raphael Veiga es anunciado como nuevo jugador del América
4
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?
5
Futbol San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
6
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el Forge FC vs Tigres?
Te recomendamos
¿Cuándo y dónde ver el Omonia vs AEL Limassol?
Futbol
03/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Omonia vs AEL Limassol?
Julián Quiñones celebra tras anotar en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
03/02/2026
Julian Quiñones dio asistencia en victoria de Al Qadisiya en Arabia Saudita
Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
Contra
03/02/2026
Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
Futbol
03/02/2026
Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
Contra
03/02/2026
Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
Cruz Azul visita a Vancouver FC en la Primera Ronda de la Concachampions | RÉCORD
Futbol
03/02/2026
Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?