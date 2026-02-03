Legión Mexicana: Así quedan los jugadores mexicanos que militan en el futbol europeo

El mercado de transferencias, al menos en el futbol europeo, ya terminó y los futbolistas mexicanos tendrán que esperar hasta el verano para poder salir de la Liga MX para jugar en el Viejo Continente.

Luego del cierre del mercado, hay una nueva configuración de futbolistas mexicanos jugando fuera de nuestras fronteras, específicamente, en LaLiga donde hay dos nuevos jugadores en el futbol español.

Obed Vargas es nuevo jugador del Atlético de Madrid | X: @Atleti

Obed Vargas dejó al Seattle Sounders de la Major League Soccer, para ser nuevo futbolista del Atlético de Madrid, mexicoamericano no juega desde el pasado mes de noviembre en la MLS.

La otra novedad es la llegada de Álvaro Fidalgo, quien dejó al America para ser nuevo futbolista del Real Betis Balompié, convirtiéndose en el tercer mexicano, no nacido en México, en jugar en el futbol español.

Fidalgo es nuevo jugador del Betis | X: @RealBetis

La lista de jugadores mexicanos la completan Guillermo Ochoa (que juega en Chipre), Álex Padilla (en España), Luis Chávez (Rusia), César Montes (Rusia), Johan Vásquez (Italia), Santiago Giménez (Italia), Julián Araujo (Escocia), Mateo Chávez (Países Bajos), Rodrigo Huescas (Dinamarca), César Huerta (Bélgica), Orbelín Pineda (Grecia) y Raúl Jiménez (Inglaterra).

Fuera del futbol europeo, Julián Quiñones permanece en el futbol árabe, donde se encuentra peleando el liderato de goleo junto a Cristiano Ronaldo, aunque su equipo se encuentra en la cuarta posición del campeonato.

Julián Araujo juega en el Celtic | @CelticFC

Julián Araujo, que ahora es jugador del Celtic de Glasgow, dejó su lugar en el AFC Bournemouth en la Premier League, para irse al futbol escocés.

A todos estos fichajes podría unirse el de Jorge Sánchez, que tiene la posibilidad de regresar al futbol europeo para jugar con el PAOK de Atenas.