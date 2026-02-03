Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Milan golea al Bolonia y acecha al Inter en el liderato

Nkunku con globo l AP
Ramiro Pérez Vásquez 15:47 - 03 febrero 2026
Los Rossoneros llegaron a 50 unidades a cinco de sus acérrimo rival

Milan sigue presionando al Inter de Milán, en la tabla alta de la clasificación de la Serie A, tras imponerse en calidad de visitante al Bolonia en el cierre de la Jornada 23; los dirigidos por Massimiliano Allegri llegaron a 50 unidades a cinco de su acérrimo rival.

La visita se desataría, apenas al minuto 20 Ruben Loftus-Cheek abriría el marcador después de una serie de rebotes en el área que en primera instancia no podría catapultar el ataque hasta la segunda vez para que conectara con el primero.

Antes del descanso, los dirigidos por Massimiliano Allegri extendería el marcador a través d ella pena máxima que Christopher Nkunku ejecutaría con la parte interna del botín derecho, suficiente para engañar y vencer al guardameta y esto se ponía 2-0.

Milan en su visita al Bolonia l AP

Previamente, el exjugador del Chelsea se llevaría los reflectores tras catapultar un excelso túnel a su rival con pisadita incluida para dejar pagando a su oponente y salir en un palmo de terreno de juego, en una de las jugadas más vistosas del find e semana.

Cuando apenas arrancaba la segunda parte, un terrible error en la zona defensiva provocaría el tercer tanto del Milan por conducto de Rabiot. Y es que, en el 46’ un saque de banda de bolonia dejaría comprometido un esférico en lindero de la media luna que el francés tomaría para encajar el tercero y definitivo.

Milan ante Bolonia l AP

Sin Pulisic

Cabe mencionar, que una de las grandes ausencias fue Christian Pulisic, el estadounidense no hizo el viaje a Bolonia tras problemas en los aductores que acarrea desde hace tiempo. Ante la Roma pudo jugar; sin embargo no alcanzó para este juego por una inflamación de las bolsas sinoviales.

Milan festejando ante Bolonia l AP

¿Alcanzará al Inter?

Milan se encuentra a cinco puntos del Inter quien por su parte visitó el Stadio Giovanni Zini y se llevó los tres puntos ante el Cremonenese  aunque el resultado pasó a segundo plano por una acción que se trasladó de las gradas a la cancha.

Emil Audero, del arquero local sufrió un ataque cuando un aficionado Nerazzurri lanzó una bomba de estruendo lanzó al campo que rápido causó impacto dejando al portero en el césped. Pese a todo Audero no sufrió daño alguno y el agresor fue identificado.

