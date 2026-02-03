¿Qué equipos mexicanos han jugado partidos en temperaturas extremadamente frías?

Tigres iniciará su camino en la Liga de campeones de la Concacaf 2026 ante Forge, equipo canadiense de Hamilton, en Ontario. Una de las características principales de este club, es el frío que azota en su sede. Para el duelo frente a los Felinos, se pronostica una temperatura de -17ºC, la más baja en la historia del torneo.

Clubes mexicanos en el frío

Tigres no ha sido el único club mexicano que se ha tenido que enfrentar al frío, pues sus vecinos, Rayados también tuvieron que visitar a Forge el año pasado en el mismo torneo. La temperatura fue de -6°C.

Rayados ya jugó en Ontario | MEXSPORT

Las visitas la zona norte del continente son en ocasiones complicadas para los clubes mexicanos, pues el frío es un elemento a considerar. Así le sucedió a Chivas en 2018, cuando enfrentó a New York Red Bulls en las Semifinales, en aquella ocasión la temperatura fue de -3°C.

En esa misma edición, durante la Ida de la Final de la Concacaf Champions Cup ante Toronto, Chivas tuvo que jugar bajo la nieve y con una temperatura de -2°C. El Rebaño pudo sobrevivir a ambos desafíos en la competencia.

Chivas jugó en temperaturas negativas en Nueva York | MEXSPORT

América ha sido otra de las víctimas en climas extremos, pues en 2024 jugaron ante New England Revolution en la Concacaf Champions Cup con una temperatura de 4°C. Las Águilas no se congelaron y ganaron 0-4.

¿Cómo le ha ido a la Selección Mexicana en temperaturas frías?

Además de clubes, la Selección Mexicana también cuenta con una experiencia de este tipo. En 2021, el Tri enfrentó a Canadá en Edmonton y la temperatura fue de -10°C. Los locales aprovecharon las condiciones y vencieron 2-0 al cuadro azteca.

Tigres apelará a la calidad y experiencia de su plantilla para afrontar el duelo ante Forge y avanzar a la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup, un torneo que les podría dar el boleto para la siguiente edición del Mundial de Clubes.