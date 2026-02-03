Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Mad Warriors calientan motores para el EDC 2026 con máscaras, hard dance y… ¡mucho desmadre!

Jorge Reyes
Jorge Reyes 17:32 - 03 febrero 2026
Los Dj’s se estrenarán en unos de los festivales más grandes de música electrónica en México

¿Quién dijo que los beats no se mezclan con los golpes (coreografiados)? Desde el cuadrilátero callejero de la CDMX hasta uno de los escenarios más grandes del EDC México, los Mad Warriors llegan con su mezcla de rudeza sonora, identidad mexicana y máscaras que hacen temblar las tornamesas.

Y en EXCLUSIVA para CONTRA, estos dos guerreros del hard dance nos contaron cómo pasaron de echar brincos con jumpstyle en las calles a poner a vibrar festivales con su estilo que combina hardstyle, techstyle, jumpstyle y hasta sonidos latinos. ¡Prepárate para bailar, luchar y gritar!

Mad Warriors busca colocarse entre los mejores Djs en su género / IG: @mad_warriors

 “Mad Warriors es como ir a las luchas... pero con beats asesinos”

Su historia comenzó como toda buena historia mexicana: en la calle, con música, baile y ganas de romperla.

“En el 2007 nos conocimos, bailábamos un género que se llama Jumpstyle. Bailamos en la calle de la Ciudad de México y todo ese rollo”, contaron.

La química fue instantánea y el proyecto tomó forma cuando decidieron fusionar el amor por la música con la cultura mexicana más reconocida internacionalmente: la lucha libre.

El dúo se caracteriza por sus potentes beats, su energía arriba del escenario y la lucha libre / IG: @mad_warriors

Pues somos de México, pues la lucha libre. Hagamos un distintivo como con las máscaras”, relataron. “Fue así como hicimos ya tres cambios de diseño de máscara hasta ahorita”.

Y sí, no son cualquier máscara: son diseño personalizado y parte esencial del show. Porque un set de Mad Warriors no es sólo música, es una función de lucha... electrónica.

“Nosotros siempre decimos que una presentación de Mad Warriors es como si fueran a las luchas, por la interacción que tenemos con la gente”.
El reto que sigue: conquistar al público mexa en el EDC México 2026 / IG: @mad_warriors

EDC 2026: Mad Warriors llegan al tercer escenario más grande

Sí, se viene algo grande. El viernes 20 en el Wasteland Stage (tercer escenario más grande del EDC), Mad Warriors pondrán a prueba todo lo que han trabajado durante 12 años de picar piedra.

“Estamos preparándonos mucho en cuestión de producciones musicales, visuales, vestuario, para ofrecerles algo muy chido a la gente”.
Si lo ves en algún cartel, corre a verlos que saben cómo armar la fiesta / IG: @mad_warriors

Y prometen sorpresas dignas de WrestleMania: música nueva, coreografía y un tracklist que es 70% producción original hecha exclusivamente para el festival.

“Yo creo que va a ser mucha música nueva, muchos nuevos edits que estamos trabajando, que ni se imaginan así de qué rolas agarramos para echar el agua ese día”.
