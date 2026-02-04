Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

México y EU concretan acuerdo de trasvase de agua conforme al Tratado de 1944

El gobierno mexicano señaló que el cumplimiento del acuerdo se realizará bajo un esquema de afectación mínima en estados del norte./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:09 - 03 febrero 2026
Autoridades estadounidenses reconocieron los esfuerzos del gobierno mexicano para atender las entregas y garantizar beneficios

El gobierno de Estados Unidos informó este martes 3 de febrero que alcanzó un acuerdo con México mediante el cual el país se compromete a realizar entregas de agua en cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, luego de meses de tensiones y advertencias comerciales por parte de la administración estadounidense.

El anuncio se dio después de que el presidente Donald Trump amenazara con incrementar aranceles a México ante el incumplimiento de los compromisos hídricos, lo que aceleró las negociaciones entre ambos países para destrabar el conflicto.

México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para garantizar entregas de agua conforme al Tratado de Aguas de 1944./ Pixabay

¿Qué establece el nuevo acuerdo de agua entre México y Estados Unidos?

De acuerdo con los departamentos de Estado y Agricultura de Estados Unidos, México se comprometió a entregar un mínimo de 350 mil acres-pie de agua por año, equivalentes a 431.7 millones de metros cúbicos, durante el actual ciclo de cinco años, con el objetivo de brindar certidumbre a los productores agrícolas y comunidades rurales del Valle del Bajo Río Grande.

Además, las autoridades estadounidenses detallaron que “México también se comprometió a un plan detallado para saldar la totalidad de la deuda hídrica pendiente acumulada durante el ciclo anterior”, lo que busca evitar futuros incumplimientos del tratado.

El nuevo entendimiento contempla entregas mínimas anuales de agua durante un ciclo de cinco años./ Pixabay

¿Cómo se dará seguimiento al cumplimiento del tratado?

Autoridades estadounidenses destacaron que el acuerdo busca dar certidumbre a agricultores y ganaderos del sur de Texas./ Pixabay

Como parte del entendimiento, ambas partes acordaron reuniones mensuales para supervisar las entregas y prevenir nuevos déficits. En este proceso participarán el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el Departamento de Estado y otros organismos federales involucrados en la implementación del acuerdo.

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins, destacó la importancia del recurso hídrico para el sector productivo al señalar:

“El agua es el sustento de los agricultores y ganaderos que impulsan la economía agrícola del sur de Texas”.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, subrayó que:

“bajo el liderazgo y la dirección del presidente Trump”, distintas dependencias federales trabajaron para asegurar el compromiso de México de cumplir con el tratado y fortalecer la seguridad hídrica en comunidades texanas, además de calificar el acuerdo como “una victoria para los agricultores y ganaderos estadounidenses”.

Según lo estipulado en el Tratado de Aguas de 1944, Estados Unidos debe entregar a México 1,850 millones de metros cúbicos de agua anuales del río Colorado, mientras que México debe aportar 2,185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años, compromisos que continúan siendo la base de la relación bilateral en materia hídrica.

El Tratado de Aguas de 1944 regula el intercambio de agua entre México y Estados Unidos en cuencas compartidas./ Pixabay
